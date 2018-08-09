Суд оставил Савченко под арестом

Апелляционный суд в Киеве оставил депутата Верховной рады Надежду Савченко под стражей. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на адвоката Константина Глобу.

«Коллегия судей апелляционного суда города Киева отменила решение Шевченковского райсуда, но продлила ту же меру пресечения», — заявил он.

Глоба отметил, что, согласно решению апелляционного суда, мера пресечения в виде содержания под стражей для Савченко будет действовать до 7 сентября.

Ранее сообщалось, что Савченко просит суд взыскать с Генпрокуратуры Украины 1 гривну за распространение порочащей информации.

23 марта она была арестована на два месяца. По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале.