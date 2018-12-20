Суд оставил под стражей ещё трёх задержанных в России украинских моряков

Верховный суд Крыма не удовлетворил апелляции адвокатов на решение Киевского районного суда Симферополя об аресте на два месяца трёх украинских моряков, которые были задержаны за нарушение российской границы во время инцидента в Керченском проливе.

Как сообщает РИА Новости, суд принял решение отклонить апелляционные жалобы адвокатов украинских моряков Михаила Власюка, Сергея Попова, Богдана Головаша.

Отмечается, что суд уточнил сроки ареста: их сократили на одни сутки, до 24 января 2019 года, в связи с технической ошибкой суда первой инстанции.

По данным агентства, рассмотрение апелляции по делу украинских моряков Владислава Костышина и Романа Мокряка было перенесено.

19 декабря Верховный суд Крыма отклонил апелляции адвокатов в отношении украинских моряков Владимира Варимеза, Андрея Опрыско, Юрия Будзыло, Сергея Цыбизова.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны вместе с экипажами.