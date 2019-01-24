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Суд оправдал Януковича по статье о попытке изменения границ Украины
24 января 2019, 19:09 • 67 • Украина
Оболонский районный суд Киева оправдал экс-президента Украины Виктора Януковича по статье о попытке изменения границ государства.
РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что по данному пункту обвинения суд счёл недостаточными представленные следствием доказательства вины Януковича.
«Суд исключил из определения «государственной измены» в приговоре действия, направленные на изменение границ Украины и на подрыв обороноспособности страны», — сказал председательствующий судья.
Ранее Оболонский районный суд Киева сообщил, что вина Януковича по делу о госизмене полностью доказана.
Адвокат Януковича Виталий Сердюк в беседе с RT прокомментировал данное сообщение.
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