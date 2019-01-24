Суд оправдал Януковича по статье о попытке изменения границ Украины

Оболонский районный суд Киева оправдал экс-президента Украины Виктора Януковича по статье о попытке изменения границ государства.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что по данному пункту обвинения суд счёл недостаточными представленные следствием доказательства вины Януковича.

«Суд исключил из определения «государственной измены» в приговоре действия, направленные на изменение границ Украины и на подрыв обороноспособности страны», — сказал председательствующий судья.

Ранее Оболонский районный суд Киева сообщил, что вина Януковича по делу о госизмене полностью доказана.

Адвокат Януковича Виталий Сердюк в беседе с RT прокомментировал данное сообщение.