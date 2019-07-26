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Суд обязал СБУ расследовать возможный захват власти Порошенко

26 июля 2019, 11:24  •  70 • Украина
Шевченковский районный суд Киева обязал СБУ открыть уголовное дело по факту возможного захвата власти в стране бывшим украинским президентом Петром Порошенко при назначении им ряда судей Верховного суда Украины.
 
© Petro Poroshenko/via Globallookpress.com globallookpress.com
 

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на материалы суда.

Решение было принято на основе жалобы на бездеятельность сотрудников СБУ, поступившей в суд. Она была обоснована тем, что 11 июня заявитель обратился в Главное следственное управление СБУ с заявлением о совершении экс-президентом уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса.

Вместе с этим в заявлении говорится о совершении преступлений членами Высшей квалификационной комиссии судей Украины, которые провели конкурсы на занятие вакантных должностей судей кассационных судов в составе Верховного суда и принимали решение об утверждении рейтингов кандидатов на эти должности.

В мае юрист Андрей Портнов, ранее занимавший пост замглавы администрации президента Украины Виктора Януковича, сообщил, что в отношении Порошенко открыто уголовное производство о возможном захвате власти.

17 июля директор ГБР Роман Труба заявил, что бюро возбудило 11 уголовных дел в отношении Порошенко и других высокопоставленных лиц.

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