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Суд обязал НАБУ возбудить дело против экс-главы СБУ Грицака
11 ноября 2019, 18:39 • 65 • Украина
На Украине Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро возбудить дело в отношении бывшего главы СБУ Василия Грицака.
РИА Новости
Об этом свидетельствует решение суда. Как уточняют «Украинские новости» со ссылкой на документ, в суд обратился заявитель с жалобой на бездеятельность НАБУ.
В своём обращении в НАБУ заявитель допустил возможные уголовные нарушения Грицака по ряду статей, в том числе о госизмене, шпионаже, хищении средств и служебном подлоге.
Суд постановил удовлетворить жалобу заявителя и обязал Антикоррупционное бюро возбудить уголовное дело.
Ранее НАБУ изъяло для проверки около 15 томов документов одного из структурных подразделений Министерства обороны Украины в рамках проверки закупок в прошлые годы вооружения и военной техники для армии.
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