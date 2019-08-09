Суд обязал НАБУ открыть уголовное производство против главы СБУ

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство против главы СБУ Василия Грицака.

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на документы суда.

Как отмечается, в суд обратились с информацией о «вероятных уголовных нарушениях» председателя СБУ, а также его заместителя.

Речь идёт о злоупотреблении служебным положением, служебном подлоге и получении взятки.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Национальное антикоррупционное бюро регулярно расследует против него от пяти до 15 дел.