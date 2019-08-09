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Суд обязал НАБУ открыть уголовное производство против главы СБУ

09 августа 2019, 13:24  •  66 • Украина
Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство против главы СБУ Василия Грицака.
 
© НАБУ
 

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на документы суда.

Как отмечается, в суд обратились с информацией о «вероятных уголовных нарушениях» председателя СБУ, а также его заместителя.

Речь идёт о злоупотреблении служебным положением, служебном подлоге и получении взятки.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Национальное антикоррупционное бюро регулярно расследует против него от пяти до 15 дел.

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