Суд обязал Госдеп США выдать полное содержание беседы Трампа с Зеленским

В соответствии с требованием суда Госдеп должен до 22 ноября передать документы надзорной группе American Oversight, которая и сообщила об этой новости. Ранее она уже пыталась получить доступ к этим данным на основании закона о публичных записях, однако потерпела неудачу.

Госдепартамент США уже согласился с требованием суда опубликовать документы. Как стало известно, содержащаяся в них информация проливает свет на политику администрации Трампа в отношении Украины.

Показания Госдепа могут содержать дополнительные сведения, кроме транскрипции самого разговора. Это может дать противникам Трампа новые аргументы в деле о его импичменте.

Следственная комиссия Конгресса США планирует также привлечь на слушания непосредственных свидетелей из числа украинских чиновников. В числе первых имен уже названы Андрей Ермак и Александр Данилюк.