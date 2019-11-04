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Суд обязал Госдеп США выдать полное содержание беседы Трампа с Зеленским
04 ноября 2019, 02:24 • 77 • Политика
Федеральный суд США вынес 1 ноября вердикт, которым обязал Госдепартамент США обнародовать все детали разговора, который состоялся между президентом Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским 25 сентября.
В соответствии с требованием суда Госдеп должен до 22 ноября передать документы надзорной группе American Oversight, которая и сообщила об этой новости. Ранее она уже пыталась получить доступ к этим данным на основании закона о публичных записях, однако потерпела неудачу.
Госдепартамент США уже согласился с требованием суда опубликовать документы. Как стало известно, содержащаяся в них информация проливает свет на политику администрации Трампа в отношении Украины.
Показания Госдепа могут содержать дополнительные сведения, кроме транскрипции самого разговора. Это может дать противникам Трампа новые аргументы в деле о его импичменте.
Следственная комиссия Конгресса США планирует также привлечь на слушания непосредственных свидетелей из числа украинских чиновников. В числе первых имен уже названы Андрей Ермак и Александр Данилюк.
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