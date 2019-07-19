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Суд Нидерландов отклонил апелляцию "Газпрома" по иску на $2,56 млрд - "Нафтогаз"
19 июля 2019, 17:09 • 17 • Политика
В Нидерландах отклонили жалобу "Газпрома" по спору с "Нафтогазом", сообщает украинская компания. Следующий суд должен состояться в Швеции в октябре 2019 года.
Суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции "Газпрома" по спору с "Нафтогазом". Об этом сообщает пресс-служба украинской газовой компании. Утверждается, что соответствующие решения были приняты 8 и 19 июля.
Речь идет об иске "Нафтогаза" о принудительном взыскании 2,56 миллиарда долларов с "Газпрома" через арест счетов российской компании в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах, Люксембурге. В ответ "Газпром" подал апелляции в суды соответствующих стран. Главный суд по этому делу должен состояться в апелляционном суде округа Свеа в Швеции. Слушания назначены на октябрь 2019 года.
Напомним также, что в конце 2019 года истекает срок действия договора между "Газпромом" и Украиной на транзит российского газа в Европу. Одновременно с этим должно закончиться строительство газопровода "Северный поток - 2" в обход территории Украины. Одним из условий "Газпрома" по сохранению транзита является отказ Украины от всех претензий к российской газовой компании.
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