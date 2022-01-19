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Суд не стал арестовывать Порошенко. Сработал майдан?

19 января 2022, 16:15  •  115 • Политика
Суд не стал арестовывать экс-президента Украины Петра Порошенко.
Суд в Киеве избрал меру пресечения для Петра Порошенко. В рамках уголовного дела политику избрана мера пресечения в виде личного обязательства. Это означает, что паспорта Порошенко придётся сдать.
Бывший президент Украины, прибыв домой, устроил несколько акций протеста и заявил, что намерен брать власть. Поддерживающие Порошенко стали призывать к майдану. Мол, время действующего президента Владимира Зеленского ушло. Предполагалось, что Порошенко отправят в СИЗО. Но... мы видим, что вышло иначе.
Более подробно об уголовном деле Порошенко, а также интриге его возвращения на Украину Царьград рассказывал ранее.

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