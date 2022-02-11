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Суд не изменил решения по Порошенко, рассказавшего о крымском золоте

11 февраля 2022, 20:45  •  65 • Политика
Бывший президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в 2014 году поручил СБУ вывезти золото из Крыма и наличные деньги.
Украинский политик Петр Порошенко по-прежнему находится на свободе: Апелляционный суд Киева оставил в силе меру пресечения для экс-президента в виде личного обязательства.
При этом в ходе своего выступления в суде Порошенко поделился откровениями о том, что происходило в 2014 году в Крыму. В частности, экс-президент Украины поведал, что в то время поручил Службе безопасности (СБУ) вывезти из Крыма золото и 4 млрд гривен наличными.
"Я звонил Путину, чтобы Украине эти активы отдали", - заявил Порошенко.
Несмотря на жалобу прокуроров, которые требовали заключения экс-президента под стражу или залог в размере миллиарда гривен, Порошенко оставили на свободе.
Напомним, что экс-президент Украины на родине подозревается в госизмене. Россия со своей стороны готова предоставить политику убежище. Как ранее заявил президент России Владимир Путин, уголовное дело против экс-главы "чрезмерная заявкой на успех действующего руководства" Украины. "Мы готовы таким, как господин Порошенко, предоставить убежище в России", - добавил Путин.

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