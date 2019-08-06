Суд назначил лингвистическую экспертизу выступлений Медведчука и Бойко

Шевченковский районный суд Киева назначил проведение лингвистической экспертизы выступлений в России членов партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и Виктора Медведчука.

Об этом сообщает Liga.net.

Согласно имеющимся данным, лингвисты проверят выступления политиков на пресс-конференции в Санкт-Петербурге 18 июля на содержание в их речи признаков сепаратизма и призывов к свержению конституционного строя или захвату власти на Украине.

Также сообщается, что проверка будет проводиться по запросу следователя СБУ.

Ранее Медведчук назвал свою партию главной оппозиционной силой в Раде.