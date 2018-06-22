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Суд назначил экспертизу почерка Саакашвили по делу о гражданстве

22 июня 2018, 17:09  •  61 • Украина
Кассационный административный суд Верховного суда Украины принял решение о проведении экспертизы почерка бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на заявлении о принятии украинского гражданства.
 
© Jaap Arriens globallookpress.com
 

Об этом сообщает издание «Украинские новости» со ссылкой на адвоката Саакашвили Руслана Чернолуцкого.

«Сегодня суд назначил почерковедческую экспертизу... Её проведение поручено Киевскому научно-исследовательскому институту судебных экспертиз», — заявил Чернолуцкий.

Он добавил, что для экспертизы почерка Саакашвили суд разрешил привлечь иностранного эксперта.

Ранее сообщалось, что 22 июня киевский суд рассмотрит дело по иску Михаила Саакашвили к украинскому президенту Петру Порошенко.

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