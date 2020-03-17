Суд над разрушителями СССР: быть или не быть • 116 • Аналитика

Тема осуждения всех тех, кто виновен в уничтожении могущественнейшей и замечательной страны, остающейся для многих из нас утраченной Родиной – Советского Союза, поднимается постоянно. Моральная оценка этому событию в России уже дана, вплоть до самого высшего уровня – президента страны, назвавшего его «величайшей трагедией ХХ века», но как насчет юридической? Нужен ли нашему обществу судебный процесс над виновными в развале СССР и насколько он вообще возможен? Быть или не быть такому суду...



Любой человек, обладающий хотя бы минимумом познаний в юриспруденции, знает: ни суда, ни приговора не может быть, если рассматриваемое в качестве предмета разбирательства деяние не отражено в соответствующей нормативной базе. Попросту говоря – не имеет четкого названия и определения в Уголовном кодексе того государства, которое хочет кого-либо наказать за содеянное. В данном случае оснований для возбуждения соответствующего уголовного дела, проведения расследования и, соответственно, суда, более, чем достаточно.







Исходить будем, естественно из УК РСФСР (раз речь мы ведем о том периоде истории России, когда преступление, собственно, и было совершено). Понятно, что статей с названием вроде «Уничтожение Союза Советских Социалистических республик» там не отыщется. Тем не менее, в своде законов без всякого труда обнаруживаются другие статьи, более, чем соответствующие предмету нашего разговора. Первая среди них, конечно, ст. 64 - «Измена Родине». В ее рамки вся деятельность верхушки Советского государства начиная с середины-конца 80-х годов и до самого его уничтожения, укладывается прекрасным образом.



Статьи 70 и 72, гласящие о преступности призывов к изменению насильственным путем конституционного строя и организованной деятельности для совершения государственных преступлений, представляющих особую опасность, также подходят ко всем тем, кто своими действиями и бездействием способствовал уничтожению Родины. Да и ст.69, говорящая о вредительстве, тоже подходит. Как еще назвать разрушение одной из мощнейших экономик мира, сильнейшей на планете армии, уничтожение результатов труда и подвига целых поколений советских людей?



Сейчас этих статей нет в Уголовном кодексе? Ну, скажу я вам, «Государственная измена» никуда не делась. А, кроме того, действия преступного «сходняка», расчленявшего Советский Союз в Беловежской пуще, вполне вписываются в современную статью «Насильственный захват власти».



Кто должен был бы предстать перед судом? Ссылка на то, что «иных уж нет, а те далече» тут, на мой взгляд, несостоятельна. Если бы судебный процесс, обсуждаемый нами, состоялся в реальности, главной его целью было бы не так наказание еще оставшихся в живых виновников (хотя лишить кое-кого из них совершенно незаслуженных пожизненных либо посмертных статусов и почестей как раз не мешало бы), а вынесение, наконец-то, четкой правовой оценки всему тому, что творилось в СССР с 1986 по 1991 год. В таком случае речь шла бы не только о суде над Горбачевым, Ельциным, Кравчуком, Шушкевичем, Яковлевым, а об осуждении правившей тогда верхушки КПСС, превратившейся из «руководящей и направляющей» в едва ли не поголовное сборище предателей Родины.



Не менее суровая оценка должна была бы быть дана и руководству спецслужб страны, прежде всего – Комитета государственной безопасности, при всей своей невиданной мощи, возможностях и полномочиях ничего не сделавшего для предотвращения гибели государства, которое он был обязан охранять. Вопрос о позиции генералитета, высших руководителей армии, правоохранительных органов Советского Союза, безмолвно взиравших на готовящуюся и творящуюся катастрофу и не предпринявших попыток ее предотвратить, кроме смехотворного ГКЧП, более похожего на дурной спектакль, чем на переворот, тоже актуален.



По большому счету, ответственность должны были бы понести и депутаты Съездов советов, поддерживавшие явно неконституционные, антигосударственные решения и большинство тех, кто, нося в кармане пиджака партийный билет, принеся присягу Советской Родине, ничего не сделали для ее спасения. Впрочем, в таком случае, круг обвиняемых будет слишком широк и обширен для того, чтобы суд состоялся...



Нужен ли такой процесс – хотя бы в очередную годовщину крушения СССР? Уверен, что да. Если уж Россия намерена считаться правопреемницей Советского Союза, тем более, закрепив данное положение на конституционном уровне, ей прежде всего следует разобраться с теми, кто уничтожил страну, чьи дела она в той или иной степени намерена продолжать. Как минимум – для того, чтобы не повторить ее судьбу. Тема осуждения всех тех, кто виновен в уничтожении могущественнейшей и замечательной страны, остающейся для многих из нас утраченной Родиной – Советского Союза, поднимается постоянно. Моральная оценка этому событию в России уже дана, вплоть до самого высшего уровня – президента страны, назвавшего его «величайшей трагедией ХХ века», но как насчет юридической? Нужен ли нашему обществу судебный процесс над виновными в развале СССР и насколько он вообще возможен? Быть или не быть такому суду...Любой человек, обладающий хотя бы минимумом познаний в юриспруденции, знает: ни суда, ни приговора не может быть, если рассматриваемое в качестве предмета разбирательства деяние не отражено в соответствующей нормативной базе. Попросту говоря – не имеет четкого названия и определения в Уголовном кодексе того государства, которое хочет кого-либо наказать за содеянное. В данном случае оснований для возбуждения соответствующего уголовного дела, проведения расследования и, соответственно, суда, более, чем достаточно.Исходить будем, естественно из УК РСФСР (раз речь мы ведем о том периоде истории России, когда преступление, собственно, и было совершено). Понятно, что статей с названием вроде «Уничтожение Союза Советских Социалистических республик» там не отыщется. Тем не менее, в своде законов без всякого труда обнаруживаются другие статьи, более, чем соответствующие предмету нашего разговора. Первая среди них, конечно, ст. 64 - «Измена Родине». В ее рамки вся деятельность верхушки Советского государства начиная с середины-конца 80-х годов и до самого его уничтожения, укладывается прекрасным образом.Статьи 70 и 72, гласящие о преступности призывов к изменению насильственным путем конституционного строя и организованной деятельности для совершения государственных преступлений, представляющих особую опасность, также подходят ко всем тем, кто своими действиями и бездействием способствовал уничтожению Родины. Да и ст.69, говорящая о вредительстве, тоже подходит. Как еще назвать разрушение одной из мощнейших экономик мира, сильнейшей на планете армии, уничтожение результатов труда и подвига целых поколений советских людей?Сейчас этих статей нет в Уголовном кодексе? Ну, скажу я вам, «Государственная измена» никуда не делась. А, кроме того, действия преступного «сходняка», расчленявшего Советский Союз в Беловежской пуще, вполне вписываются в современную статью «Насильственный захват власти».Кто должен был бы предстать перед судом? Ссылка на то, что «иных уж нет, а те далече» тут, на мой взгляд, несостоятельна. Если бы судебный процесс, обсуждаемый нами, состоялся в реальности, главной его целью было бы не так наказание еще оставшихся в живых виновников (хотя лишить кое-кого из них совершенно незаслуженных пожизненных либо посмертных статусов и почестей как раз не мешало бы), а вынесение, наконец-то, четкой правовой оценки всему тому, что творилось в СССР с 1986 по 1991 год. В таком случае речь шла бы не только о суде над Горбачевым, Ельциным, Кравчуком, Шушкевичем, Яковлевым, а об осуждении правившей тогда верхушки КПСС, превратившейся из «руководящей и направляющей» в едва ли не поголовное сборище предателей Родины.Не менее суровая оценка должна была бы быть дана и руководству спецслужб страны, прежде всего – Комитета государственной безопасности, при всей своей невиданной мощи, возможностях и полномочиях ничего не сделавшего для предотвращения гибели государства, которое он был обязан охранять. Вопрос о позиции генералитета, высших руководителей армии, правоохранительных органов Советского Союза, безмолвно взиравших на готовящуюся и творящуюся катастрофу и не предпринявших попыток ее предотвратить, кроме смехотворного ГКЧП, более похожего на дурной спектакль, чем на переворот, тоже актуален.По большому счету, ответственность должны были бы понести и депутаты Съездов советов, поддерживавшие явно неконституционные, антигосударственные решения и большинство тех, кто, нося в кармане пиджака партийный билет, принеся присягу Советской Родине, ничего не сделали для ее спасения. Впрочем, в таком случае, круг обвиняемых будет слишком широк и обширен для того, чтобы суд состоялся...Нужен ли такой процесс – хотя бы в очередную годовщину крушения СССР? Уверен, что да. Если уж Россия намерена считаться правопреемницей Советского Союза, тем более, закрепив данное положение на конституционном уровне, ей прежде всего следует разобраться с теми, кто уничтожил страну, чьи дела она в той или иной степени намерена продолжать. Как минимум – для того, чтобы не повторить ее судьбу. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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