Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Я был в бешенстве»: мужчина добивается компенсации от врачей за ампутированный ...
Бесконечная Арктика, но нашли… как? Русские поставили в тупик американских военн...
«Болезнь имеет четыре очерченных этапа»: пульмонолог о лечении коронавируса
Врач описал последние минуты умирающих от коронавируса
Главная / Аналитика

Суд над разрушителями СССР: быть или не быть

17 марта 2020, 11:35  •  116 • Аналитика

Тема осуждения всех тех, кто виновен в уничтожении могущественнейшей и замечательной страны, остающейся для многих из нас утраченной Родиной – Советского Союза, поднимается постоянно. Моральная оценка этому событию в России уже дана, вплоть до самого высшего уровня – президента страны, назвавшего его «величайшей трагедией ХХ века», но как насчет юридической? Нужен ли нашему обществу судебный процесс над виновными в развале СССР и насколько он вообще возможен? Быть или не быть такому суду...


Любой человек, обладающий хотя бы минимумом познаний в юриспруденции, знает: ни суда, ни приговора не может быть, если рассматриваемое в качестве предмета разбирательства деяние не отражено в соответствующей нормативной базе. Попросту говоря – не имеет четкого названия и определения в Уголовном кодексе того государства, которое хочет кого-либо наказать за содеянное. В данном случае оснований для возбуждения соответствующего уголовного дела, проведения расследования и, соответственно, суда, более, чем достаточно.



Исходить будем, естественно из УК РСФСР (раз речь мы ведем о том периоде истории России, когда преступление, собственно, и было совершено). Понятно, что статей с названием вроде «Уничтожение Союза Советских Социалистических республик» там не отыщется. Тем не менее, в своде законов без всякого труда обнаруживаются другие статьи, более, чем соответствующие предмету нашего разговора. Первая среди них, конечно, ст. 64 - «Измена Родине». В ее рамки вся деятельность верхушки Советского государства начиная с середины-конца 80-х годов и до самого его уничтожения, укладывается прекрасным образом.

Статьи 70 и 72, гласящие о преступности призывов к изменению насильственным путем конституционного строя и организованной деятельности для совершения государственных преступлений, представляющих особую опасность, также подходят ко всем тем, кто своими действиями и бездействием способствовал уничтожению Родины. Да и ст.69, говорящая о вредительстве, тоже подходит. Как еще назвать разрушение одной из мощнейших экономик мира, сильнейшей на планете армии, уничтожение результатов труда и подвига целых поколений советских людей?

Сейчас этих статей нет в Уголовном кодексе? Ну, скажу я вам, «Государственная измена» никуда не делась. А, кроме того, действия преступного «сходняка», расчленявшего Советский Союз в Беловежской пуще, вполне вписываются в современную статью «Насильственный захват власти».

Кто должен был бы предстать перед судом? Ссылка на то, что «иных уж нет, а те далече» тут, на мой взгляд, несостоятельна. Если бы судебный процесс, обсуждаемый нами, состоялся в реальности, главной его целью было бы не так наказание еще оставшихся в живых виновников (хотя лишить кое-кого из них совершенно незаслуженных пожизненных либо посмертных статусов и почестей как раз не мешало бы), а вынесение, наконец-то, четкой правовой оценки всему тому, что творилось в СССР с 1986 по 1991 год. В таком случае речь шла бы не только о суде над Горбачевым, Ельциным, Кравчуком, Шушкевичем, Яковлевым, а об осуждении правившей тогда верхушки КПСС, превратившейся из «руководящей и направляющей» в едва ли не поголовное сборище предателей Родины.

Не менее суровая оценка должна была бы быть дана и руководству спецслужб страны, прежде всего – Комитета государственной безопасности, при всей своей невиданной мощи, возможностях и полномочиях ничего не сделавшего для предотвращения гибели государства, которое он был обязан охранять. Вопрос о позиции генералитета, высших руководителей армии, правоохранительных органов Советского Союза, безмолвно взиравших на готовящуюся и творящуюся катастрофу и не предпринявших попыток ее предотвратить, кроме смехотворного ГКЧП, более похожего на дурной спектакль, чем на переворот, тоже актуален.

По большому счету, ответственность должны были бы понести и депутаты Съездов советов, поддерживавшие явно неконституционные, антигосударственные решения и большинство тех, кто, нося в кармане пиджака партийный билет, принеся присягу Советской Родине, ничего не сделали для ее спасения. Впрочем, в таком случае, круг обвиняемых будет слишком широк и обширен для того, чтобы суд состоялся...

Нужен ли такой процесс – хотя бы в очередную годовщину крушения СССР? Уверен, что да. Если уж Россия намерена считаться правопреемницей Советского Союза, тем более, закрепив данное положение на конституционном уровне, ей прежде всего следует разобраться с теми, кто уничтожил страну, чьи дела она в той или иной степени намерена продолжать. Как минимум – для того, чтобы не повторить ее судьбу.
Александр Харалужный

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



116
Источник
Похожие новости
17 марта 2020, 10:35
"Им скоро конец": почему Россия этим не заболела
16 марта 2020, 16:35
Не хочу в империю Терешковой и Охлобыстина
16 марта 2020, 10:35
А если коронавирус проникнет в армию: размышления на фоне пандемии
16 марта 2020, 16:35
Секта «свидетелей ухода Путина»
17 марта 2020, 07:35
«Земля обетованная». Что влекло туда советских людей и что влечёт сейчас граждан стран СНГ
17 марта 2020, 07:35
Ракеты PrSM бросают вызов зенитно-ракетным войскам России. Грёзы специалистов «Локхида»
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 марта 2020, 16:35
Обещанный «сюрприз» националистов на марше в Киеве обернулся провалом
16 марта 2020, 04:35
"Заплачет много духов": Русские военкоры ответили протурецким боевикам после угроз
14 марта 2020, 20:35
В международной системе первой жертвой коронавируса стал распавшийся Евросоюз
16 марта 2020, 19:35
Коронавирус создали в США. Эксперт Романофф назвал место лаборатории
16 марта 2020, 09:35
США начинают большое ограбление "страны-бензоколонки"
14 марта 2020, 01:35
"Война идёт": Украинский журналист "набросился" на секретаря посольства РФ и получил отпор
10 марта 2020, 20:35
Пробила лёд и всплыла: Атомная подлодка США появилась у военной базы России в Арктике
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.