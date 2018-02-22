Суд над киевским режимом

21 февраля президент Пётр Порошенко предстал перед судом. Пока лишь в качестве свидетеля. Порошенко, получивший свой пост при сомнительных обстоятельствах и по выбору американцев, давал показания по «делу Януковича».

Процесс по делу о государственной измене В.Ф. Януковича возник, как и многое на теперешней Украине, спонтанно. В ноябре 2016 по видеосвязи из Ростова-на-Дону шёл допрос Виктора Фёдоровича о «беркутах» и стрельбе на майдане. Янукович говорил много и долго. Генпрокурор Юрий Луценко слушал-слушал и вдруг выдал: «Вы подозреваетесь в государственной измене, в пособничестве представителям российской власти с целью изменить границы Украины, в нарушении конституции Украины и развязывании агрессивной войны!» Соответствующая бумага была написана позже. И ещё стукнуло – обвинил Януковича в нанесении ущерба государству на сумму 1 трлн 80 млрд гривен. Подсчитал.

Заочный процесс над Януковичем ни шатко ни валко начался летом 2017 года в Соломенском райсуде г. Киева.

Звездой процесса стал адвокат Януковича – Виталий Сердюк. Он своими вопросами не раз, что называется, выносил мозг участникам переворота 2014 года. В качестве свидетелей по его ходатайству были уже допрошены крупные (в масштабах «незалежной») политические и военные деятели – экс-премьер Арсений Яценюк, глава МВД Арсен Аваков, спикер Рады Андрей Парубий, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, экс-министр обороны Игорь Тенюх, глава СНБО Александр Турчинов, экс-министр обороны Михаил Коваль, экс-председатель Совмина Крыма Анатолий Могилёв и др. Не лишено интереса, что среди допрошенных был и экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарёв. Вероятно, как крупный специалист по России.

Интерес, прежде всего, вызывало то обстоятельство, что президент Порошенко, чей рейтинг давно голосует за проведение досрочных выборов, должен отвечать «под присягой». То есть он будет предупреждён об ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Интерес подогрет тем, что Порошенко, как давно приметили его недоброжелатели, патологически лжив и горделив. Адвокаты Януковича постарались, подготовили 200 (!) вопросов. Целая серия вопросов была сформулирована народом – простыми гражданами, по объявлению в соцсетях.

План защиты адвокат Сердюк выстраивает по принципу «лучшая защита – нападение». Он, стараясь загнать своими вопросами vip-свидетелей в ловушки, показывает всю очевидность незаконного смещения Януковича. А также вскрывает их интерес в деле ухода Крыма в Россию. Наблюдатели отмечают, что после допросов напрашиваются такие выводы: главари переворота знали, принимая в Раде решение о смещении Януковича под предлогом «самоустранения от выполнения обязанностей» и назначая новые выборы, что президент находится на Украине; Крым они «обменяли» на возможность провести выборы без электората, который за них не проголосует.

Например, Яценюк, на вопрос о том, на основании чего депутаты приняли постановление о самоустранении Януковича, назвал 85 статью Конституции. Между тем Конституция вообще не предполагает «Самоустранение президента от осуществления конституционных полномочий». В перечне оснований для досрочного прекращения полномочий значатся: 1) отставка, оглашённая лично, 2) состояние здоровья, 3) импичмент, 4) смерть. Всего четыре причины. Никакого «самоустранения».

При допросе Наливайченко выяснилось, что он с Аваковым 23-24 февраля 2014 года находились в Крыму для того, чтобы задержать Януковича. По их сведениям, он прятался на одной из госдач. Это свидетельство тем интересней, что доказывает: 22 февраля у Рады не было абсолютно никаких оснований отстранять Януковича от должности и назначать исполняющим обязанности президента Турчинова. Янукович вполне законно мог находиться на своей даче несколько дней. Как и Порошеноко в 2018-м на Мальдивах. Последнее обстоятельство – Мальдивы – адвокат обыгрывал на суде несколько раз, нервируя прокуроров и председателя суда.

Турчинов также дал понять, что он и его подельники знали, где находится Янукович, когда его отстраняли – в Харькове, затем в Донецке. О потере Крыма «без боя» Турчинов говорил много. Порой казалось, что он бредит, во всяком случае душевнобольной человек в нём угадывался: «У нас нет военных средств, чтоб противостоять такому ядерному государству, как Россия, в случае применения им всего арсенала оружия. Именно поэтому, как в феврале-марте 2014 года, так, к сожалению, даже сейчас, когда мы имеем боеспособную армию…, мы не можем объявить войну агрессору, потому что РФ – ядерное государство». Не менее примечательным было заявление о том, что придёт время, когда Украина сможет дать России ядерный ответ. У Турчинова слов о Крыме было много, при этом и правда прорезалась: «В условиях войны невозможно было бы провести выборы». А ему – бессрочно оставаться «президентом и.о.». Скрывшийся от убийц Янукович являлся бы законным президентом, незаконно отстранённым от власти кучкой авантюристов.

Примечателен ответ Турчинова на вопрос, как на майдане оказалось оружие. Глава СНБО сообщил, что оружие привезли люди, взявшие штурмом райотделы милиции и воинские части на Западной Украине. По его словам, он был начальником штаба майдана с 1 декабря 2013 года. В соцсетях замелькали соображения наблюдателей: «Турчинов наговорил на пожизненное», «Я тут думал, что Турчинов хитрый и умный и открутится от стрёмных вопросов адвоката – не судьба»…

Замечательно сообщение Могилёва о том, что два сожженных «активистами» автобуса крымчан под Корсунь-Шевченковским – не «фейк российской пропаганды». О том, что это фейк, распространял слух один из крымских депутатов, русскоязычный приверженец «Юли». Но вот слова Могилёва о корсунь-шевченковском погроме 2014 года: «Автобусы были сожжены, люди рассеяны… Это во многом сыграло на моральном состоянии крымчан».

И ещё громче раздалось: «Суд над Януковичем уже превращается в суд над Майданом». Остроумно обобщил показания группы «свидетелей Януковича» политолог Михаил Погребинский: «Довести дело до приговоров… Это фактически означает, если честно это делать, посадить на скамью подсудимых участников и лидеров Майдана… Не знаю, что можно еще сказать по этому поводу… Но, получается, что у них (лидеров Майдана) действительно есть основания для беспокойства».

При этом порохоботы (так называют приверженцев Порошенко, полагают, платных) внедряют другую мысль: «После допроса Турчинова положение исправилось, госизмена Януковича доказана, дело идёт к приговору».

И вот теперь Порошенко, последний из могикан, то есть последний из vip-свидетелей. Началу заседания предшествовал скандал… Прежде Порошенко дал своё твёрдое президентское слово, что лично будет участвовать в суде. Похоже, такой план действительно был. Около здания Оболонского райсуда военные искали мины, на входе поставили рамки, в здании устроили облаву… на блондинок (!) Как оказалось, искали секс-террористку. Сообщают: проводилась четырёхступенчатая проверка: на первом этаже требовали расстегнуть верхнюю одежду, на пятом – проводился осмотр в отдельной комнате, ещё один – возле зала заседания, четвёртый – выборочно «нескольких девушек попросили пройти сквозь рамку снова и зайти в комнату для осмотра». Действительно, сцапали «секс-экстремистку Femen», но проверку продолжили и после этого. Свидетельница досмотра пишет в ФБ: «У большого количества девушек в отдельной комнате просили показать грудь и спину». Вероятно, если бы подобный анекдот случился во времена Януковича – съели бы его заживо, откусывая по кусочку.

Однако многочасовой переполох и ожидание ПАПа кончилось ничем. Президент дал слово, президент забрал слово. Пришло сообщение, что Порошенко будет отвечать по видеосвязи. Язвительные пользователи сетей заметили: чтобы в любой момент можно было сорваться со связи: «мол, неполадки».

Нет, никто сенсационных заявлений от Порошенко не ждал. И покаянных заявлений тоже. Как и предполагалось, он стал по бумажке бойко рассказывать о своём героическом посещении Крыма… В какой-то момент адвокат вклинился и стал задавать «неудобные вопросы». Однако Порошенко подготовился: заявил, что Януковича никто не устранял от власти. В постановлении от 22 февраля 2014 года речь идёт только о том, что его полномочия возлагаются на Турчинова в связи с самоустранением Януковича. Однако не на тех напал. Адвокат: «самоустранение» прописано в Конституции? И ещё фокус в том, что по норме Конституции (действовала до 2 марта 2014 года) обязанности президента Украины в случае досрочного прекращения его полномочий (чего не было) должен был исполнять премьер-министр, а не голова Верховной Рады, каковым назначили Турчинова.

Множество вопросов, заданных Порошенко, суд отклонил с подачи прокуроров. Наблюдатели отметили: «Суд явно оберегает Порошенко от неудобных вопросов. Выглядит беспрецедентно». Адвокат резонно потребовал занести в протокол заседания, что судья постоянно отметает вопросы защиты. Снимается, например, такой вопрос: почему Порошенко не выполнил соглашения Януковича с лидерами оппозиции при гарантиях ЕС – в части разоружения радикальных группировок.

«Ни одного вопроса по сути дела суд не позволяет задать свидетелю!» –говорит Сердюк. И вот контрольный вопрос – о Мальдивах: устранился ли Порошенко от обязанностей на время своего отсутствия в январе 2018 года?

Судья в гневе. Допрос прекращён. Экраны погашены…