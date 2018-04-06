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Суд на Украине оставил в силе приговор осуждённому на 10 лет россиянину Агееву

06 апреля 2018, 12:24  •  54 • Украина
Апелляционный суд Луганской области оставил без изменений приговор суда первой инстанции, который приговорил задержанного летом 2017 года на Украине россиянина Виктора Агеева к 10 годам лишения свободы. Об этом заявил адвокат Виктор Чевгуз.
 
Виктор Агеев © Кадр: видео YouTube
 

«Апелляционный суд Луганской области согласился с приговором и оставил в силе как квалификацию, так и меру наказания — 10 лет лишения свободы», — цитирует его РИА Новости.

Чевгуз добавил, что намерен подать кассационную жалобу в Верховный суд Украины.

В начале февраля адвокат россиянина Виктора Агеева, которого приговорили на Украине к десяти годам лишения свободы, обжаловал приговор.

Агеева обвинили в службе по контракту в самопровозглашённой Луганской народной республике и незаконном ношении оружия.

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