Суд на Украине оставил в силе меру пресечения капитану «Норда»

Суд Херсонской области оставил в силе меру пресечения капитану задержанного на Украине судна «Норд» Владимиру Горбенко. Об этом RT сообщил его адвокат Дмитрий Щербина.

Таким образом, суд отклонил апелляцию защиты капитана «Норда». Владимиру Горбенко по-прежнему нужно отмечаться у следователя после выхода из СИЗО под залог.

Ранее суд постановил заключить капитана под стражу, но адвокаты добились выпуска главы экипажа под залог.

«Апелляция оставила в силе первоначальное решение суда», — пояснил адвокат.

Ранее защита членов экипажа судна передала информацию о нарушениях со стороны украинских властей в ООН и ОБСЕ.

Судно «Норд» было задержано 25 марта в Азовском море.