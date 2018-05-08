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Суд на Украине оставил в силе меру пресечения капитану «Норда»

08 мая 2018, 11:24  •  26 • Украина
Суд Херсонской области оставил в силе меру пресечения капитану задержанного на Украине судна «Норд» Владимиру Горбенко. Об этом RT сообщил его адвокат Дмитрий Щербина.
 
© Государственная пограничная служба Украины
 

Таким образом, суд отклонил апелляцию защиты капитана «Норда». Владимиру Горбенко по-прежнему нужно отмечаться у следователя после выхода из СИЗО под залог.

Ранее суд постановил заключить капитана под стражу, но адвокаты добились выпуска главы экипажа под залог.

«Апелляция оставила в силе первоначальное решение суда», — пояснил адвокат.

Ранее защита членов экипажа судна передала информацию о нарушениях со стороны украинских властей в ООН и ОБСЕ. 

Судно «Норд» было задержано 25 марта в Азовском море.

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