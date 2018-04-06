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Суд Мариуполя принял решение о взыскании административных штрафов с моряков судна «Норд»
06 апреля 2018, 22:09 • 76 • Украина
Суд Мариуполя принял решение о взыскании административных штрафов с семи моряков российского судна «Норд», задержанного ранее украинскими пограничниками в Азовском море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя судовладельца — Керченского рыбколхоза имени Первого мая.
© Государственная пограничная служба Украины
По её словам, в отношении ещё двоих моряков решение к настоящему моменту не принято.
«Семерым членам экипажа присудили штрафы, каждому по разной сумме. Ждём результат по двум последним морякам», — объяснила она.
Представитель также добавила, что морякам не вернули паспорта в связи с тем, что в субботу, 7 апреля, им необходимо явиться в суд для дачи показаний по делу капитана судна Владимира Горбенко.
Ранее сообщалось, что защита внесла залог за Горбенко.
Судно «Норд» с десятью российскими моряками было задержано украинскими пограничниками 25 марта в Азовском море.
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