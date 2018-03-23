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Суд Киева постановил оставить Савченко под стражей

23 марта 2018, 21:24  •  69 • Украина

КИЕВ, 23 марта. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Надежда Савченко, задержанная в четверг по подозрению в подготовке государственного переворота на Украине, решением суда оставлена под стражей на два месяца, пока идет следствие по ее делу, без права освобождения под залог.

Зачитывая итоговое решение, судья первоначально констатировал отсутствие доказательств того, что в момент задержания Савченко совершала преступления, которые ей вменяются, в частности, вела подготовку госпереворота и терактов. "В связи с этим суд считает необходимым освободить ее из помещения суда", - заявил он.

Однако затем он продолжил зачитывать постановление суда и в итоге объявил, что по совокупности семи статей, по которым обвиняется Савченко, суд счел необходимым оставить ее под стражей до 20 мая 2018 года.

В четверг Верховная рада удовлетворила представление Генерального прокурора и сняла неприкосновенность с Савченко, дав согласие на ее задержание. Сразу же после этого она была доставлена в СИЗО, где провела минувшую ночь. Утром суд в Киеве приступил к рассмотрению вопроса о ее аресте. Сам генпрокурор Юрий Луценко еще в четверг заявил, что следствию потребуется два-три месяца, чтобы передать дело в суд для рассмотрения его по существу.

Обвинения Генпрокуратуры

Генпокуратура обвиняет Савченко по семи статьям уголовного кодекса Украины, в том числе в сговоре с целью организации и совершения госпереворота на Украине, организации покушения на жизнь государственных деятелей, организации террористического акта, в содействии террористической деятельности, а также в незаконном обращении с оружием.

По версии следствия, все это она делала из-за "недовольства социально-экономическим положением на Украине и действиями руководства страны, испытывая явное неуважение к президенту, парламенту и правительству, восхищаясь взглядами руководителей террористической организации "ДНР" и желая способствовать их деятельности".

Выступая в пятницу в суде, Савченко заявила, что "среди всех обвинений прокуратуры правдой является только ее пренебрежение к высшему руководству Украины и неудовлетворенность социальным положением".

"Из всего, что только что сказали, правда в одном: я не уважаю ни президента, ни Верховную раду... Это поддерживают 98% украинцев, которые также считают меня героем Украины. ДНР и ЛНР не являются террористическими организациями. Поэтому вы спекулируете. Нет террористических организаций ДНР и ЛНР. Это временно оккупированная территория, где проживают люди", - заявила она после того, как прокурор зачитал обвинение.

Она также отвергла обвинения в покупке оружия. "Все обвинения в том, что я покупала оружие, абсолютно лживые, нет у меня денег на закупку такого арсенала", - заявила Савченко, отметив, что сама вообще ни разу не занималась даже перевозкой оружия, в которой ее обвиняет следствие. "Со всем тем арсеналом, что вы назвали, в принципе, войну можно выиграть", - сказала она.

По ее словам, оружие могли вывозить из Донбасса, чтобы выяснить, было ли оно продано туда со складов украинских силовиков, где происходили крупные пожары, или ополченцы производят его самостоятельно.

В знак протеста Савченко объявила, что начинает с сегодняшнего дня голодовку. "Принято политическое решение меня задержать. Если я остаюсь в тюрьме, то я еще раз покажу, что такое народ Украины и что такое герой. С сегодняшнего дня я выхожу на голодовку", - заявила она.

История Савченко

Бывшая военнослужащая Савченко принимала активное участие в силовой операции на востоке Украины, в июне 2014 года ее задержали в России, а позже осудили на 22 года по делу об убийстве в Донбассе журналистов ВГТРК и незаконном пересечении российско-украинской границы. В мае 2016 года президент РФ Владимир Путин по просьбе родственников погибших журналистов помиловал Савченко, после чего она вернулась в Киев, где начала активную политическую деятельность в качестве депутата Верховной рады.

В случае признания Савченко виновной ей грозит лишение свободы до 15 лет или пожизненное заключение.

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