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Суд Киева обязал расследовать дело о миллиардных хищениях Турчинова

14 марта 2018, 13:09  •  281 • Украина

КИЕВ, 14 марта. /ТАСС/. Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возобновить расследование в отношении секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова о миллиардных хищениях. Об этом сообщил в среду экс-заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин.

"Публикую определение Соломенского суда г. Киева об отмене незаконного постановления НАБУ о прекращении уголовного производства о хищении в особо крупных размерах. И хоть суд несколько месяцев и "прятал" это определение, но все же вынужден был выдать мне его копию", - написал Кузьмин в Facebook, приложив сканы документа.

По его словам, НАБУ попыталось закрыть дело о хищении Турчиновым и выводе в офшоры почти $1 млрд из "Родовид-банка", а сам секретарь СНБО "потребовал от СМИ не распространять эту информацию, традиционно обвинив в работе на Кремль". "Пришлось отреагировать и на это. Суд обязал зарегистрировать еще одно уголовное производство против Турчинова, уже за незаконное вмешательство в профессиональную деятельность журналистов", - добавил Кузьмин.

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