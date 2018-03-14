|
Суд Киева обязал расследовать дело о миллиардных хищениях Турчинова
14 марта 2018, 13:09 • 281 • Украина
КИЕВ, 14 марта. /ТАСС/. Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возобновить расследование в отношении секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова о миллиардных хищениях. Об этом сообщил в среду экс-заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин.
"Публикую определение Соломенского суда г. Киева об отмене незаконного постановления НАБУ о прекращении уголовного производства о хищении в особо крупных размерах. И хоть суд несколько месяцев и "прятал" это определение, но все же вынужден был выдать мне его копию", - написал Кузьмин в Facebook, приложив сканы документа.
По его словам, НАБУ попыталось закрыть дело о хищении Турчиновым и выводе в офшоры почти $1 млрд из "Родовид-банка", а сам секретарь СНБО "потребовал от СМИ не распространять эту информацию, традиционно обвинив в работе на Кремль". "Пришлось отреагировать и на это. Суд обязал зарегистрировать еще одно уголовное производство против Турчинова, уже за незаконное вмешательство в профессиональную деятельность журналистов", - добавил Кузьмин.
Подпишитесь на нас
281
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
09 марта 2018, 06:24
|
07 марта 2018, 23:54
|
13 марта 2018, 17:54
|
08 марта 2018, 03:09
|
11 марта 2018, 15:39
|
13 марта 2018, 00:09
|
11 марта 2018, 05:54