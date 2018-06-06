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Суд Киева 11 июня рассмотрит апелляцию подозреваемого в организации "убийства" Бабченко

06 июня 2018, 18:54  •  57 • Украина

КИЕВ, 6 июня. /ТАСС/. Апелляционный суд Киева назначил на 11 июня рассмотрение жалобы на решение об аресте Бориса Германа, подозреваемого в организации несостоявшегося убийства российского журналиста Аркадия Бабченко на Украине. Об этом в среду сообщила пресс-служба суда.

"Рассмотрение апелляционной жалобы, поданной стороной защиты на решение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 31 мая 2018 года о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Бориса Германа, назначено на 11 июня", - говорится в сообщении. Судьей по делу определен Вячеслав Дзюбин.

Вечером 29 мая полиция Киева сообщила, что Аркадий Бабченко был застрелен в своем доме, почти сутки он считался погибшим. Однако на следующий день СБУ объявила, что на самом деле убийство было инсценировано в связи с необходимостью раскрыть операцию российских спецслужб, якобы готовивших покушение на журналиста. При этом глава СБУ объявил, что предполагаемый организатор "покушения" задержан. Им оказался директор украинско-немецкого предприятия по изготовлению оружия "Шмайсер" Борис Герман, который был арестован на два месяца.

В четверг, 31 мая, Герман во время судебного заседания заявил, что знал об инсценировке убийства Бабченко. По его словам, он сознательно избрал "киллером" монаха-волонтера, активиста "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) Алексея Цымбалюка. По словам Германа, он был уверен, что верующий никогда не убьет безоружного человека. Также задержанный уточнил, что знал о сотрудничестве Цымбалюка с СБУ. Позже несостоявшийся "киллер" написал на свей странице в Facebook подробности спецоперации СБУ, в которой он принял участие, несмотря на то, что Служба безопасности хотела его засекретить.

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