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Суд Херсона обязал капитана судна «Норд» сдать паспорта

11 апреля 2018, 22:24  •  15 • Украина
Херсонский городской суд обязал капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко являться к следователю по первому требованию, а также сдать паспорта.
 
© Государственная пограничная служба Украины
 

Об этом сообщила пресс-секретарь так называемой Автономной Республики Крым (структуры, сохранившейся в Генпрокуратуре Украины после воссоединения Крыма с Россией) Татьяна Тихончик.

«Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал ему личное обязательство с запретом посещать оккупированную территорию Крыма», — цитирует Тихончик РИА Новости.

Ранее капитану судна «Норд» было предъявлено новое обвинение — в незаконной ловле рыбы.

Как передавало ФАН, после освобождения из СИЗО капитан сразу обратился в больницу за помощью врачей.

Судно «Норд» было задержано 25 марта в Азовском море.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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