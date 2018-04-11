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Суд Херсона обязал капитана судна «Норд» сдать паспорта
11 апреля 2018, 22:24 • 15 • Украина
Херсонский городской суд обязал капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко являться к следователю по первому требованию, а также сдать паспорта.
© Государственная пограничная служба Украины
Об этом сообщила пресс-секретарь так называемой Автономной Республики Крым (структуры, сохранившейся в Генпрокуратуре Украины после воссоединения Крыма с Россией) Татьяна Тихончик.
«Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал ему личное обязательство с запретом посещать оккупированную территорию Крыма», — цитирует Тихончик РИА Новости.
Ранее капитану судна «Норд» было предъявлено новое обвинение — в незаконной ловле рыбы.
Как передавало ФАН, после освобождения из СИЗО капитан сразу обратился в больницу за помощью врачей.
Судно «Норд» было задержано 25 марта в Азовском море.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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