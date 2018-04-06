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Суд Херсона арестовал капитана российского судна "Норд"

06 апреля 2018, 17:09  •  63 • Украина

КИЕВ, 6 апреля. /ТАСС/. Капитан задержанного на Украине российского сейнера "Норд" Владимир Горбенко по решению Херсонского городского суда заключен под стражу на два месяца с возможностью внесения залога. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель консульства РФ на Украине.

"Заключение под стражу на два месяца с возможностью внесения залога", - озвучил он решение суда.

Представитель генерального консульства РФ в Одессе сообщил, что защита капитана намерена обжаловать решение Херсонского городского суда о его аресте на 60 суток.

"Мы (дипломаты - прим. ТАСС) обсудили с адвокатами ситуацию вокруг решения суда. Адвокаты заявили, что будут подавать апелляцию", - отметил он и добавил, что "залог будет внесен сегодня".

Как уточнила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь прокуратуры Крыма (входит в структуру Генеральной прокуратуры Украины) Татьяна Тихончик, содержание под стражей будет продолжаться до 31 мая 2018 года с возможностью внесения залога 35240 гривен" (около $1355).

Капитану судна инкриминировано "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", что грозит лишением свободы на срок до пяти лет, а также конфискацией транспортного средства.

Одновременно в Мариуполе Приморский районный суд города рассматривает обвинение об административном правонарушении против остальных членов экипажа судна, которые, в случае признания вины, будут только оштрафованы.

Государственная погранслужба Украины 25 марта в Азовском море задержала судно "Норд" под российским флагом с экипажем из 10 граждан РФ и отбуксировала его в порт Бердянска. Задержание произошло под предлогом нарушения действующего на Украине так называемого закона об оккупированных территориях. В свою очередь управление Федеральной службы безопасности по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении Госпогранслужбы Украины по статье "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

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