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Суд изменил меру пресечения фигуранту «Нового величия» Гаврилову
24 октября 2019, 15:54 • 74 • Украина
Люблинский суд Москвы изменил меру пресечения фигуранту дела «Нового величия» Сергею Гаврилову, который сбежал из-под домашнего ареста.
© Виталий Белоусов РИА Новости
«Люблинский суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения на заочный арест Сергею Гаврилову. Для проведения проверки дело выделено в отдельное производство», — приводит ТАСС слова адвоката одного из обвиняемых Светланы Сидоркиной.
Ранее во ФСИН рассказали, что сотрудники ведомства получили сигнал о нарушении целостности электронного браслета фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, который находился под домашним арестом. Когда сотрудники прибыли к месту содержания фигуранта, его там не оказалось.
В юридической службе «ОВД-Инфо» заявили, что Гаврилов покинул Россию и попросил политического убежища на Украине.
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