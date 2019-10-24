Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия подняла над небом Европы "Славянский щит"
Никакой "услуги за услугу" не было": Белый дом опровергает "...
После развода войск: Украину призвали к «осторожной» реализации формулы Штайнмай...
Пентагон обещает раскрыть тайны о встречах с иными цивилизациями. Но только две
Главная / Украина

Суд изменил меру пресечения фигуранту «Нового величия» Гаврилову

24 октября 2019, 15:54  •  74 • Украина
Люблинский суд Москвы изменил меру пресечения фигуранту дела «Нового величия» Сергею Гаврилову, который сбежал из-под домашнего ареста.
 
© Виталий Белоусов РИА Новости
 

«Люблинский суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения на заочный арест Сергею Гаврилову. Для проведения проверки дело выделено в отдельное производство», — приводит ТАСС слова адвоката одного из обвиняемых Светланы Сидоркиной.

Ранее во ФСИН рассказали, что сотрудники ведомства получили сигнал о нарушении целостности электронного браслета фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, который находился под домашним арестом. Когда сотрудники прибыли к месту содержания фигуранта, его там не оказалось.

В юридической службе «ОВД-Инфо» заявили, что Гаврилов покинул Россию и попросил политического убежища на Украине. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



74
Источник
Похожие новости
23 октября 2019, 17:09
Абэ заверил Зеленского в поддержке Японией реформ на Украине
24 октября 2019, 12:39
Фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине
24 октября 2019, 15:54
Суд изменил меру пресечения фигуранту «Нового величия» Гаврилову
24 октября 2019, 02:54
«Цент в копилку импичмента»: могут ли показания американских дипломатов против Трампа привести к отставке президента США
24 октября 2019, 09:24
После развода войск: Украину призвали к «осторожной» реализации формулы Штайнмайера
23 октября 2019, 23:39
Зеленский пригласил Абэ посетить Украину
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 октября 2019, 09:24
После развода войск: Украину призвали к «осторожной» реализации формулы Штайнмайера
24 октября 2019, 03:09
Украину ждет год "разочарования и горечи": Эксперт вынес приговор команде З...
24 октября 2019, 06:24
Фашисты и их пособники. Белгородская область
24 октября 2019, 06:24
На чём будем делать "Сарматы" и Су-57? Станки могут и отключить!
24 октября 2019, 06:24
Четвёртая бригада ПЛ Черноморского флота утёрла нос британским атомоходам «Эстьют». П...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 октября 2019, 16:39
«Мы не боимся»: в Сирии турки угодили в котел
19 октября 2019, 15:54
«Не успели поджечь»: что американцы бросили в Сирии
19 октября 2019, 06:12
"Ребята оказались очень скромными": В Госдуме высмеяли претензии Украины на 11 млрд долларов
19 октября 2019, 20:56
Это уже СЛИШКОМ! Догадки украинского эксперта ввели студию В СТУПОР!
22 октября 2019, 12:09
"Встали на колени перед Москвой": Решение МИД ФРГ по украинскому "голодомору" вызвало недоумение
19 октября 2019, 06:10
Кто получит пенсию 18 тыс.: В ПФР разъяснили, как изменятся начисления с Нового года
20 октября 2019, 16:09
Путин послал Меркель в Киев
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.