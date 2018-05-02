Суд ЕС отклонил иск "Нафтогаза" к Еврокомиссии по OPAL два месяца назад

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БРЮССЕЛЬ, 2 мая. /ТАСС/. Европейский суд юстиции общей юрисдикции отклонил иск "Нафтогаза" к Еврокомиссии по расширению доступа "Газпрома" к газопроводу OPAL два месяца назад - 9 марта 2018 года, это дело давно закрыто. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда в среду, комментируя сообщения СМИ.

"Решение по иску "Нафтогаза" против Еврокомиссии, в котором украинская компания пыталась опротестовать решение ЕК о возможности расширении доступа "Газпрома" к газопроводу OPAL, было вынесено 9 марта 2018 года. Иск отклонен, стороны самостоятельно оплачивают свои издержки, дело закрыто", - сообщили в пресс-службе.

Еврокомиссия ранее выразила удовлетворение, что суд поддержал законность ее решения о возможности расширения доступа "Газпрома" к OPAL.

В октябре 2016 года Еврокомиссия дала разрешение "Газпрому" на расширение с 50% до 90% использования мощностей газопровода OPAL, через который прокачивается газ поставляемый по "Северному потоку".

"Нафтогаз" в марте 2017 года подал иск в Европейский суд юстиции против ЕК, оспаривая решение Еврокомиссии о праве "Газпрома". Аналогичный иск в декабре 2016 подала польская транспортная компания PGNiG, этот иск остается в рассмотрении.