Суд ЕС наложил на Польшу ежедневный штраф в 1 млн евро: В пользу Еврокомиссии

Суд ЕС по иску Еврокомиссии наложил на Польшу ежедневный штраф в размере 1 млн евро.

Суд Евросоюза в Люксембурге обязал Польшу выплачивать штраф в 1 млн евро ежедневно за невыполнение запрета на деятельность дисциплинарной палаты судей.

Учитывая, что Польша не остановила применение положений, связанных с компетенцией дисциплинарной палаты Верховного суда, Польша приговаривается к выплате в пользу Европейской комиссии ежедневного штрафа в размере 1 млн евро,

- говорится в заявлении Суда ЕС.

Работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши потребовал прекратить суд ЕС летом 2021 года. Еврокомиссия постановила, что этот орган угрожает независимости и беспристрастности судей в Польше.

Однако Конституционный суд Польши счёл необязательным исполнение решения суда ЕС. Польша после решений Еврокомиссии согласилась приостановить работу только дисциплинарной палаты Конституционного суда, сообщает РИА Новости.

Еврокомиссия посчитала, что решение Польши продолжает угрожать независимости судебной системы, и обратилась в суд ЕС для введения санкций против Варшавы.