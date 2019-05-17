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Суд ЕС начал разбирательство против Чехии, Словакии и Польши из-за мигрантов

17 мая 2019, 11:24  •  121 • В мире
40% европейцев считают миграцию одной из основных угроз безопасности Евросоюза
Европейский суд в Люксембурге начал процедуру рассмотрения дела против Чехии, Словакии и Польши из-за их отказа подчиниться распоряжению Брюсселя и принять мигрантов из Африки и с Ближнего Востока. Брюссель имеет полномочия налагать крупные штрафы на государства, чьи правительства не выполняют директивы ЕС.
Прага, Братислава и Варшава признают, что не выполнили программу Евросоюза по расселению мигрантов, но утверждают, что поступили так из соображений безопасности и в силу малой эффективности подобной миграционной политики Брюсселя.
Речь идёт о плане расселения нелегальных мигрантов, согласованном в сентябре 2015 г. Советом ЕС на уровне министров внутренних дел. По странам Евросоюза предполагалось распределить 120 тыс. мигрантов.
К настоящему моменту восемь стран ЕС отказываются принимать мигрантов. Кроме Чехии, Словакии и Польши, это Венгрия, Словения, Австрия, Хорватия и Болгария. Кроме того, Израиль, Швейцария и Австралия не вняли просьбам ООН и также отказались подписать миграционное соглашение, поддержанное 193 представителями стран-членов ООН в ноябре 2018 г.
Европейский комиссар по внутренним делам Димитрис Аврамопулос заявил, что миграционный кризис в Европе миновал, а уровень миграции снизился до невиданного с 2013 г. уровня. Однако в абсолютных цифрах численность прибывающих в ЕС нелегалов остаётся высокой.
В 2018 г. в ЕС прошение о предоставлении убежища подали 634,700 человек. Это на 10% меньше, чем в 2017 г., и гораздо меньше, чем в 2015 г.(1,4 млн.) и 2016 г. (1,3 млн.), но всё равно много, учитывая, что те, кто прибыл в Европу в 2015-2017 гг. там и остались. По данным Eurobarometer, 40% европейцев по-прежнему считают миграцию одной из основных угроз безопасности Евросоюза.
Миграционный кризис изменил формат отношений ЕС с некоторыми странами. Так, власти Марокко, воспользовавшись ситуацией, выбили из ЕС €140 млн. на реализацию программы по предотвращению миграции с территории страны в Испанию через Сеуту (анклав Испании на границе с Марокко).
Судебное разбирательство против Чехии, Словакии и Польши проходит на фоне дипломатической атаки Брюсселя на Венгрию из-за депортации венгерскими властями трёх афганских семей. Две семьи были выдворены назад в Сербию, третья ждёт своей участи. Венгерские власти заявляют, что всё делается в соответствии с венгерским законодательством, которое запрещает предоставлять убежище просителям, попавшим в Венгрию через Сербию, которую Будапешт считает безопасной страной.
Соб. корр. ФСК
Фото: Daily Express

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