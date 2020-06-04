Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина уже не жилец – Россия может выбирать на вкус варианты её ликвидации
"Украина-гуляй-поле": Кедми объяснил, почему никто не поможет Киеву
Беспорядки - только внешний слой: Американист рассказал, что происходит в США &q...
"США начинают сыпаться": Пушков без обиняков перечислил признаки распа...
Главная / Украина

Суд дал добро на принудительный привод Порошенко на допрос

04 июня 2020, 15:55  •  39 • Украина

Печерский районный суд Киева своим решением 4 июня позволил Госбюро расследований (ГБР) принудительно доставить экс-президента страны Петра Порошенко на допрос.

Речь идет о допросе, который назначен на 10 июня в 11:00, сообщают «Украинские новости».

Порошенко вызывается на него в качестве свидетеля.

Ранее сообщалось, что Порошенко должны допросить в качестве свидетеля по делу о «пленках Деркача», на которых он общается с тогдашним вице-президентом США Джо Баденом. Следователей интересует, кто и как мог вести аудиозапись переговоров главы государства.

Все последние допросы Порошенко проигнорировал. Он не явился в ГБР 26 и 29 мая. К зданию ГБР приходили его адвокаты. Они также заявили, что предстоящий 10 июня допрос он тоже посещать не намерен, так как повестку не вручали ему лично в руки. Повестка была опубликована, напомним, в социальной сети.

Напомним также, что юрист Андрей Портнов обнародовал план расследования дела о разговорах Порошенко и Байдена, в которых прослеживается и государственная измена и международная коррупция гигантских масштабов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



39
Источник
Похожие новости
04 июня 2020, 04:55
Если б мне сказали, что я еще раз туда попаду, я бы застрелился, не раздумывая, лучше смерть
03 июня 2020, 16:55
Спикер Рады заявил, что вопрос с государственным языком на Украине решен
04 июня 2020, 10:55
Просто зрада какая-то: Командование ВСУ опозорилось с «разоблачением российской пропаганды»
04 июня 2020, 00:55
Оппозиция Молдовы выступила против российского газа
04 июня 2020, 13:55
Эмиссары Владимира Зеленского вернулись из Берлина ни с чем, в поддержке им отказали и заставляют помириться с Москвой
04 июня 2020, 07:55
Власти Украины заявили, что засекретят часть стратегии по «возвращению» Крыма
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 июня 2020, 07:55
Немец 79 фотографиями взял Украину за горло по делу МН17
04 июня 2020, 04:55
Если б мне сказали, что я еще раз туда попаду, я бы застрелился, не раздумывая, лучше...
04 июня 2020, 00:55
Предсказание сбылось: Жириновский три года назад описал с точностью ситуацию в США
04 июня 2020, 09:55
Послу России в США хватило трёх букв, чтобы защитить "Северный поток - 2"
04 июня 2020, 02:55
В США протестующие подожгли дом с ребёнком. Шеф полиции не смог справиться с эмоциями
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 мая 2020, 23:55
Невзоров оскорбил павших героев войны. В лице переменилась даже ведущая "Эха Москвы"
29 мая 2020, 05:55
"Россию назначили убийцей этого самолёта": Баранец рассказал о русской наивности в деле MH17
02 июня 2020, 00:55
Секретные военные карты русских оказались на вооружении у Госдепа: "Очень кстати"
03 июня 2020, 12:55
Зачем Путин это сказал? Будет "тотальный скулёж". Баранец о реакции Запада
02 июня 2020, 21:55
Плачевная ситуация в ВСУ выявила подлинные масштабы COVID-19 на Украине
02 июня 2020, 10:55
Украина уже не жилец – Россия может выбирать на вкус варианты её ликвидации
02 июня 2020, 18:55
Авакова «сбивают»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.