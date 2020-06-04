Суд дал добро на принудительный привод Порошенко на допрос

Печерский районный суд Киева своим решением 4 июня позволил Госбюро расследований (ГБР) принудительно доставить экс-президента страны Петра Порошенко на допрос.Речь идет о допросе, который назначен на 10 июня в 11:00, сообщают «Украинские новости».Порошенко вызывается на него в качестве свидетеля.Ранее сообщалось, что Порошенко должны допросить в качестве свидетеля по делу о «пленках Деркача», на которых он общается с тогдашним вице-президентом США Джо Баденом. Следователей интересует, кто и как мог вести аудиозапись переговоров главы государства.Все последние допросы Порошенко проигнорировал. Он не явился в ГБР 26 и 29 мая. К зданию ГБР приходили его адвокаты. Они также заявили, что предстоящий 10 июня допрос он тоже посещать не намерен, так как повестку не вручали ему лично в руки. Повестка была опубликована, напомним, в социальной сети.Напомним также, что юрист Андрей Портнов обнародовал план расследования дела о разговорах Порошенко и Байдена, в которых прослеживается и государственная измена и международная коррупция гигантских масштабов.