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Суд арестовал Савченко на два месяца

23 марта 2018, 21:39  •  125 • В России

(Продолжение хроники заседания Шевченковского районного суда Киева по делу об избрании меры пресечения Надежды Савченко)

После прокурора и самой Савченко наступил черед адвокатов Надежды. В отличие от нее, они не стали провозглашать лозунги, а стали разбирать обвинение по юридическим основаниям. Но, конечно, без политики и тут не обошлось. Так, первое, что заявил защитник, это был политический характер заказного, по его мнению, дела. Пока, мол, Савченко была в плену ее поднимали как флаг надежды и гордости нации, как только стала выступать против власти - тут же сработали с задержанием.

Задержание, кстати, если верить адвокату, оказалось совершенно незаконным, поскольку в этот момент она не совершала никакого преступления. Обвинения в сотрудничестве с «террористической организацией ДНР» несостоятельно, поскольку ни одним законом ДНР такой организацией так и не признана. Из Рады звучало много призывов на эту тему, но ни один из них ничем так и не закончился. Обвинения в незаконном хранении оружия ни на чем не основано - Савченко с оружием не задерживали, вез его Рубан, вот его и трясите. И, вообще, оперативные мероприятия в отношении Савченко, в том числе и скрытая видеозапись, незаконны, потому что Савченко, в силу депутатского иммунитета, не имели права «писать». Точно так же «провокативные беседы» вести не имели права военные. То есть они, конечно, могли говорить все, что угодно, но использовать провокацию в качестве доказательств в суде незаконно по украинскому законодательству.

Отдельного внимания адвоката удостоился фрагмент обвинения, где говорилось о «гибели людей от терактов Савченко» в прошедшем времени.

- И где эти люди? Кто эти погибшие? - спросил адвокат и попросил привести фактические данные на этот счет.

Другой адвокат Савченко проанализировал план заговора с точки зрения его выполнимости и раздолбал в пух и прах. Самым мягким словом в его речи был термин «сюрреалистический», когда он описывал, как два человека должны были и Верховную Раду штурмовать, и одновременно с этим - напасть на, как минимум, на три дома: Порошенко, Авакова и Турчинова.

Наконец, все доводы всех сторон были исчерпаны, и спустя 2 с половиной часа после начала заседания судья объявил перерыв.

После перерыва судья взялся за дело. Но смотреть на это без смеха и сочувствия к нему невозможно.

- Так, постановление о проведении осмотра... А где протокол осмотра? - он листает материалы дела в одну сторону, в другую, наконец, обращается за помощью к прокурору. Тот мямлит что-то невразумительное и признается, что не может в этом помочь. Судья переходит к другому вопросу и констатирует, что там тоже не может найти материалов. Савченко подает реплики с места. Журналисты ржут и аплодируют. Ситуация напоминает профсоюзное собрание в дурдоме на выезде.

Адвокаты еще в самом начале заседания заявляли, что не успели ознакомиться с материалами дела, но они на несколько порядков лучше ориентируются, чем судья и представители обвинения, которые, наверное, кроме ходатайства ничего в деле не смотрели.

Защита атакует, обвинение обороняется, но вынуждено признать, что негласные следственные действия в отношении Савченко не были санкционированы и не проводились. А потому, получается, по УПК Украины рассматривать их в качестве доказательств ее вины незаконно.

Кажется, что стороны слишком докапываются до мелочей, ведь рассматривается вопрос не о виновности, а всего лишь о мере пресечения, но это так лишь для несведущих зрителей. Для адвокатов - это важнейший плацдарм для выстраивания дальнейшей защиты.

Прокурор пыхтит, потеет и не знает, что отвечать адвокату Савченко, у которого каждый следующий вопрос становится еще более каверзным. Он смотрит с надеждой на судью, отстраненно изучающего материалы дела. В схватках с прокурорами начала принимать участие и сама Савченко, видно, что она настроена на яростную борьбу, мовой владеет гораздо лучше прокурорских, и после каждого ее спича, прокурор обреченно взывает к порядку и просит оградить его от задержанной.

Владимир Путин: Нам необходим настоящий прорыв

Наконец, в 14-45 по Киевскому времени, судья объявляет, что удаляется для принятия решения. Сидящие в зале встают, разминают ноги. Заседание, начавшееся в 10-30, длится уже более 4-х часов.

Судья находится на перерыве уже больше 45 минут, но, похоже, что Савченко все-таки «закроют» на 2 месяца. Потому что, по сообщениям местных журналистов из автобуса вышло около 2-х отделений бойцов Нацгвардии, и они направились к тому входу-выходу в здании суда, куда конвой заводит задержанных и выводит осужденных.

Смеркалось. Судья Сидоров так и не появлялся из совещательной комнаты. С начала перерыва для «принятия решения» прошло уже около 3-х часов. Скрасить ожидание взялась опять же сама Савченко, решившая зачитать присутствующим лекцию о майдане и преступной сути власти Порошенко. Досталось всем, не только занимающему пост президента и его партии, но и «Оппозиционному блоку» и распущенной партии регионов. Вполне вероятно, что этим она хотела понудить судью к более быстрому принятию решения. Она заверила, что не изменит своей позиции, вне зависимости от того, останется ли она на воле или сядет.

Наконец, судья, спустя всего каких-то 3 часа 15 минут после начала перерыва, появился в зале и начал читать решение. На фоне предыдущего ожидания его оглашение заняло всего какой-то час. Вердикт, после вчерашнего шторма в Верховной Раде, оказался ожидаемым.

- Я не депутат Пашинский. Я не стреляю сдуру по людям, - сказала Савченко еще в первой половине заседания, очевидно, желая подчеркнуть свою невиновность по предъявленному обвинению и тот факт, что на скамье подсудимых должны находиться совсем другие люди.

Но этот аргумент не сработал. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и арестовал Надежду Савченко на 2 месяца. Конвой взял ее под стражу в зале суда.

- Встретимся на воле, - пообещала Савченко судье.

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