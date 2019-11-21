Суд арестовал подозреваемого в шпионаже в пользу Украины военного

Ростовский военный гарнизонный суд арестовал российского военного, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного окружного военного суда.

«Ростовским военным гарнизонным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — говорится в заявлении.

20 ноября сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области российского военного, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины.

Подробнее по теме, а также видео момента задержания — в материале RT.