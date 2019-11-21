|
Суд арестовал подозреваемого в шпионаже в пользу Украины военного
21 ноября 2019, 16:09 • 118 • Украина
Ростовский военный гарнизонный суд арестовал российского военного, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины.
РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного окружного военного суда.
«Ростовским военным гарнизонным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — говорится в заявлении.
20 ноября сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области российского военного, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины.
Подробнее по теме, а также видео момента задержания — в материале RT.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
118
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 ноября 2019, 21:24
|
16 ноября 2019, 19:09
|
20 ноября 2019, 17:39
|
15 ноября 2019, 17:24
|
18 ноября 2019, 03:54
|
19 ноября 2019, 05:54
|
19 ноября 2019, 05:54