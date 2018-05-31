Суд арестовал подозреваемого в покушении на Аркадия Бабченко

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КИЕВ, 31 мая. /ТАСС/. Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца подозреваемого в покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко директора украинско-немецкого предприятия по изготовлению оружия "Шмайсер" Бориса Германа.

"Ходатайство удовлетворить, в виде меры пресечения назначить содержание под стражей на 60 дней без определения меры залога", - заявила в четверг судья.

Сам Герман заявил на суде, что сотрудничает с украинской контрразведкой и никакого убийства Бабченко не планировалось. "Мы сейчас просто сталкиваемся с последствиями проведения спецоперации разведки Украины. Я сотрудничаю с этой разведкой по поводу выявления на территории Украины действий РФ по смене власти на Украине. Работаю я по этому поводу уже достаточно давно - где-то полгода", - рассказал Герман.

Он также утверждал, что у него есть связи с высокопоставленным человеком в Москве. Более подробно о своей деятельности в качестве "двойного агента" он отказался говорить. При этом Герман заявил, что точно знал об инсценировке убийства Бабченко. "Это все было известно. Но для того, чтобы взять информацию от российского источника, нам нужно было показать какую-то имитацию роботы, чтобы иметь доверие", - заявил Герман.

В свою очередь адвокаты заявили, что в деле о покушении на Бабченко отсутствуют ключевые улики. "В материалах дела нет ни одного доказательства и ни одного факта подготовки теракта, все строится на домыслах обвинения", - подчеркнул адвокат Евгений Солодко.