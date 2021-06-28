Субъекты внимания: названы новые российские регионы-лидеры

Топ регионов-лидеров экономической устойчивости по итогам первого квартала 2021 года возглавили Москва, Курская и Пензенская области. Также в десятку вошли Владимирская область, Севастополь, Челябинская, Тюменская и Калининградская области, Дагестан, Республика Алтай и Северная Осетия (Алания). Такой рейтинг подготовил Фонд развития гражданского общества (ФоРго) на основе данных Росстата. «Известия» ознакомились с исследованием. Всего в нем затронуто 35 наиболее сильных, по мнению экспертов, субъектов. Основанием для таких выводов стали низкие долги, положительная динамика реального сектора экономики и эффективная политика по восстановлению социально-экономической ситуации после COVID-19.

Группа лидеров

Лидером экономической устойчивости среди 85 субъектов России по итогам первого квартала этого года стала Москва. На втором месте оказалась Курская, а на третьем — Пензенская область. Также в десятку лучших вошли Владимирская область, Севастополь, Челябинская, Тюменская, Калининградская области, Дагестан, а также Республика Алтай и Северная Осетия (Алания), поделившие десятое место. Таковы итоги исследования Фонда развития гражданского общества, подготовленного на основе данных Росстата.

Как пояснили «Известиям» авторы работы, рейтинг основан на четырех критериях. Первый — отношение суммы госдолга субъекта к сумме доходов консолидированного регионального бюджета, условно приведенной к календарному году. Также учитывалось отношение начисленных по региону сумм НДС на конец квартала к сумме начисленных сумм НДС на конец соответствующего квартала предыдущего года. Еще два критерия — индекс промышленного производства (в действующих ценах) и отношение сумм регионального продукта по региону на конец квартала к сумме регионального продукта на конец аналогичного периода предыдущего года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Всего в исследование вошло 35 наиболее сильных, по мнению авторов, субъектов. Они распределены по 30 строчкам рейтинга — некоторые места разделили два региона. На 11–20-й строчках списка экономически устойчивых субъектов оказались Белгородская, Ивановская, Воронежская области, ЯНАО, Хакасия, Орловская область, Карелия, Тамбовская, Ленинградская, Саратовская области, Чечня и Ростовская область. В число замыкающих вошли Приморский и Алтайский края, Марий Эл, Кабардино-Балкария, Бурятия, Брянская, Кировская области, Якутия, Санкт-Петербург, Ставропольский край, Башкирия и Ульяновская область.

При этом по низкому уровню госдолга субъектов на лидирующих позициях исследования оказался Севастополь. Второе место занял Санкт-Петербург, а третье — Тюменская область. Также Севастополь занял первое место по критерию индекса промышленного производства. Второе и третье место тут поделили Северная Осетия (Алания) и Республика Алтай.

Глава ФоРго Константин Костин в разговоре с «Известиями» отметил, что ведущими факторами, благодаря которым регионы-лидеры попали в верхние строки рейтинга, были низкий госдолг по отношению к доходам бюджета (Москва, Севастополь; Тюменская и Калининградская области), а также положительная динамика реального сектора экономики (Курская, Пензенская, Владимирская и Белгородская области, Севастополь, Республика Северная Осетия (Алания) и Дагестан).

— Общая для всех причина — эффективная политика по восстановлению социально-экономической ситуации в условиях пандемии. Это и стимулирование субъектов экономической деятельности в регионах, и меры поддержки населения, и разумное применение антиковидных ограничений, — пояснил он итоги исследования.

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Как сообщали «Известия» ранее, по итогам 2020 года первое место среди регионов по социально-экономической устойчивости в России занял Ямало-Ненецкий автономный округ, на втором оказалась Магаданская область, а на третьем — Чукотка. Также в первой десятке рейтинга тогда были Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Москва, ХМАО, Якутия, Мурманская область и Санкт-Петербург.

Результаты на табло

Политолог, автор Telegram-канала «Давыдов.Индекс» Леонид Давыдов считает необычным появление в числе регионов лидеров ряда субъектов, однако поводов не доверять данным Росстата нет.

— Москва впереди, и это выглядит достаточно объективно с точки зрения общих представлений. Другие регионы, попавшие в первую десятку, не столь очевидны, но цифры есть цифры. Результат — на табло. Появление Дагестана и Северной Осетии кажется неожиданным. Возможно, пандемия и локальные ограничения делают свое дело и вносят коррективы в эту статистику, — пояснил «Известиям» эксперт.

Политтехнолог Александр Твердов считает, что на первый план, за исключением Москвы, вышли субъекты, имеющие стабильно среднее и низкое развитие. Но, возможно, они меньше всего пострадали от COVID-19, а также западных санкций, которые были направлены на нефтедобывающие предприятия.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Нужно рассматривать каждый регион отдельно. Статистика — штука лукавая, многое зависит от методики подсчета. Возможно, она изменилась, хотя нельзя исключать и другие факторы, — сказал «Известиям» эксперт.

По его мнению, не исключено, что в течение года позиции вновь поменяются, и на лидирующие позиции опять выйдут нефтедобывающие субъекты.