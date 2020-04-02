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Субъектное мнение: из-за COVID десятки регионов могут отменить выборы

02 апреля 2020, 02:35  •  25 • Политика
Из-за пандемии коронавируса в апреле могут быть отменены выборы более чем в 10 российских регионах. Как выяснили «Известия», это может произойти в республиках Бурятия и Якутия, Алтайском, Красноярском, Пермском и Хабаровском краях, Нижегородской, Псковской, Свердловской и Архангельской областях, ХМАО и НАО. Такое право местные избиркомы получили после принятия Госдумой и СФ законопроектов о работе в условиях пандемии. Как пояснили «Известиям» в ЦИК, пока речь идет только о переносе муниципальных выборов, которые должны были пройти в апреле. Если же пандемия продлится до мая, к списку прибавятся еще порядка 10 субъектов.

Соблюдая дистанцию

Как выяснили «Известия», из-за роста количества заболевших в Москве (по данным на 1 апреля, число зараженных достигло 1880 человек) ЦИК полностью перешел на удаленный режим работы. Сотрудникам Центризбиркома раздали планшеты, с помощью которых они смогут принимать участие в онлайн-заседаниях комиссии, если таковые будут проводиться в ближайшее время. К работе в условиях эпидемии готовятся и региональные избиркомы, в которых уже начали принимать решения о переносе выборов.
— Уже в это воскресение выборы в России не проводились, хотя они были запланированы, например, в Астраханской области и Краснодарском крае. Сейчас к ним могут присоединиться республики Бурятия и Якутия, Алтайский, Красноярский, Пермский и Хабаровский края, а также Нижегородская, Псковская, Свердловская и Архангельская области, ХМАО и НАО, — рассказал «Известиям» источник в ЦИК.
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Он напомнил, что голосование в этих регионах должно пройти в апреле. По словам собеседника «Известий», если ситуация с пандемией не изменится к маю, список регионов пополнят Омская, Волгоградская, Орловская, Саратовская, Ярославская и Тверская области, а также Чечня, Хакасия, Чукотка и Еврейская автономная область.
Как отметили в Центризбиркоме, предпосылок для переноса губернаторских выборов, запланированных на сентябрь, пока нет. Хотя после принятия Госдумой и СФ специальной нормы у ЦИК такие полномочия появятся — эта поправка уже включена в законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Она дает комиссиям право также определять и срок, на который могут быть перенесены выборы.
— Правильно, что в нынешних условиях у ЦИК и региональных избиркомов появилась возможность по переносу выборов. Если есть угроза жизни и здоровью наших граждан, необходимо сделать всё, чтобы этого не допустить, — пояснил «Известиям» член ЦИК Евгений Шевченко.
Возможность переноса выборов поддержали и в парламентских партиях. Депутаты считают, что проводить голосования сегодня небезопасно как для кандидатов, так и для населения.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
— Эта норма очевидна. Понятно, что в условиях эпидемии и ЧС требовать от людей явки на избирательные участки было бы неправильно. Примером может послужить принятое президентом решение о переносе голосования за поправки в Конституцию с 22 апреля на неопределёенный срок. Несмотря на важность события, он выбрал интересы граждан, безопасность и здоровье которых самый главный приоритет, — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Единой России» Андрей Исаев.
В «Справедливой России» также сочли решение о переносе логичным.
— Ну какие сейчас выборы? Кто на них пойдет? Жизнь парализована. Конечно, мы не хотим подвергать людей опасности, — объяснил «Известиям» поддержку законопроекта первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.

Риски и возможности

Рейтинг кандидатов и желание населения голосовать за ту или иную политическую силу будут зависеть от того, насколько успешно власть справится с распространением вируса и его последствиями, считают эксперты.
— Голосование может и даже должно быть отложено в условиях пандемии. Это логично. На мой взгляд, проблема не в переносе выборов как таковом, а в том, что коронавирус затормозил ротацию губернаторского корпуса, — заявил «Известиям» глава политической экспертной группы Константин Калачёв.
В то же время пока неизвестно, как будет развиваться ситуация с COVID-19 дальше — возможно, потенциальные отставники смогут себя проявить, отметил политолог.
— Если мы быстро пройдем ситуацию с коронавирусом — например, к лету — это будет одна электоральная история. Если нет — к примеру, карантин продлится два месяца, а россияне потеряют в доходах или лишатся работы — на выборах в сентябре легко не будет, — пояснил эксперт.
Предоставление регионам права в условиях эпидемии переносить выборы — адекватное решение, считает глава АПЭК Дмитрий Орлов.
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
— Существенных рисков для кандидатов в губернаторы и избирательной системы в целом я не вижу. Избирательная кампания просто начнется позже — в соответствии с новой датой дня голосования. Важно сделать его удобным для электоральной мобилизации населения, чтобы не возникла проблема с явкой избирателей, — пояснил «Известиям» эксперт.
Политтехнолог Дмитрий Фетисов в разговоре с «Известиями» обратил внимание, что сегодня большинство политических сил дистанцировалось от помощи населению.
— Из всех партий в условиях эпидемии COVID-19 работает только «Единая Россия», которая занимается волонтерством и оказывает помощь пожилым людям. Но до сентября еще есть время. Давайте посмотрим, как будет развиваться ситуация, — отметил эксперт.
Он также обратил внимание на то, что политическая система находилась в ожидании губернаторских отставок. Как ситуация отразится на муниципальных выборах, сказать сложно, отметил политтехнолог. В любом случае, считает он, в интересах власти победить коронавирус как можно быстрее.

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