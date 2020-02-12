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Субъектная реальность: регионы ответят за нацпроекты

12 февраля 2020, 23:24  •  77 • Политика
Правительство создаст информационно-аналитическую систему, чтобы отслеживать выполнение национальных проектов. До 15 марта будут определены ее функциональные требования и интерфейс, а запуск запланирован на 31 июля. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин во время заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам. Последние будут пересмотрены и представлены на рассмотрение до 20 февраля. Также за вице-премьерами и министрами, курирующими эти проекты, планируется закрепить персональную ответственность.

Без раскачки

Национальные проекты были подготовлены правительством для исполнения майского указа президента, подписанного в 2018 году. Глава государства поставил задачу увеличить численность населения, повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет — к 2030-му. А также — снизить уровень бедности в стране, разработать механизмы повышения уровня жизни граждан, обеспечить устойчивый рост их реальных доходов и пенсий. В результате исполнения этого указа Россия должна войти в число пяти крупнейших экономик мира.
Правительством было подготовлено 13 нацпроектов с общим бюджетом в 25,7 трлн рублей. Премьер-министр поручил вице-премьерам, кураторам этих проектов, выстроить четкую управленческую вертикаль: от правительства до муниципалитетов. По его словам, важно видеть общую картину исполнения нацпроектов на всех уровнях.
— Для этого будет создана информационно-аналитическая система мониторинга реализации национальных проектов, которая интегрирует данные практически всех ведомств. Это позволит нам оценивать риски и предупреждать о возможных отклонениях в достижении национальных целей и целевых показателей, — сказал Михаил Мишустин. — Все финансовые вопросы должны решаться оперативно, средства до исполнителей доходить в установленный срок, а не к концу года, как у нас иногда бывает. Здесь любое затягивание сроков я буду считать недопустимым.
Премьер обратил внимание, что фактическая работа по нацпроектам началась только в прошлом году, из-за этого на законодательном уровне было принято решение о возможности переноса неиспользованных средств с 2019-го. А это порядка 148 млрд рублей. Значительная их часть приходится на комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, нацпрограммы «Цифровая экономика» и «Демография».
— Здесь наша задача — разобраться с причинами, по которым возникла эта ситуация, и принять все меры, чтобы это больше не повторялось. Решение о переносе неиспользованных средств с 2019 на 2020 год было, еще раз повторю, исключительным. В этом году такого быть не должно, — добавил глава кабмина.

Контроль за регионами

Для усиления контроля исполнения нацпроектов вице-премьер Андрей Белоусов выступил с несколькими идеями, которые в целом были поддержаны. Например, по каждому проекту необходимо определить, выделить и актуализировать перечень результатов, которые к концу года можно публично представить гражданам. Сейчас подобная отчетность ведется, но предложено добавить показатель соотношения выполненных действий с полученным результатом.
Для отслеживания планируется создать при президиуме компактную группу в 10–12 человек, которая регулярно, на еженедельной основе, будет рассматривать проблемы достижения общественно значимых результатов.
Также необходимо отладить связь с регионами. Ранее правительство уже давало несколько поручений субъектам по созданию проектных офисов по исполнению нацпроектов, но эта работа была проделана неэффективно.
— Хочу доложить, что в среднем в проектном офисе в субъекте Российской Федерации работают шесть человек и эти шесть человек ежедневно и еженощно занимаются тем, что пишут разного рода справки, отчеты и доклады как для полпредов, так и отвечая на запросы федеральных органов. Поэтому приходится констатировать, что за исключением нескольких субъектов эта работа внутри региона не координируется или координируется крайне недостаточно, — подчеркнул Андрей Белоусов.
Для исправления ситуации надо активизировать работу проектных офисов, сформировать необходимую штатную численность и подчинить их непосредственно главе субъекта.
Основной проектный офис правительства предлагается разделить между тремя структурами: Минэкономразвития, департаментом организации проектной деятельности и Аналитическим центром при правительстве РФ. За вице-премьерами и министрами, которые выступают кураторами, планируется закрепить персональную ответственность.
Завкафедрой государственного регулирования экономики Института общественных наук РАНХиГС Владимир Климанов полагает, что некоторые регионы осознанно тормозили реализацию нацпроектов из-за возможных последствий их неисполнения.
— Регионы должны активным образом включиться в реализацию нацпроектов. В прошлом году наблюдался молчаливый саботаж. Субъекты не спешили брать на себя эту ответственность. Безынициативность оправдана тем, что при слишком большой нагрузке и ответственности за ошибки их могли наказать достаточны сурово, а поощрения от инициатив были не очевидны. Регионы не готовы были идти на риск, так что всегда находились поводы, чтобы отложить начало работ, — заявил эксперт.
Нынешний год станет показательным для регионов. Счетная палата в январе опубликовала план проверок на 2020 год. Особое внимание будет уделено контролю за реализацией нацпроектов и достижением целей, обозначенных в майском указе президента. Аудиторы проанализируют показатели снижения бедности, роста реальных доходов и продолжительности жизни. Кроме того, будет проведен анализ мер по сокращению объемов незавершенного строительства во всех регионах страны и хода реформы по обращению с отходами.

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