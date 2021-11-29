Субъективные данные: какие регионы России признали самыми развитыми

Самыми социально-экономически развитыми субъектами в России признали Москву, ЯНАО и Тюменскую область. Такой вывод сделали в Фонде развития гражданского общества (ФоРГО), где подготовили рейтинг положения регионов в первом полугодии (исследование есть у «Известий»). В топ-10 также вошли ХМАО, Санкт-Петербург, Ленинградская и Челябинская области, Якутия, Курская область, Приморский край, Калининградская и Сахалинская области (некоторые строчки заняли сразу два региона). Эксперты назвали места регионов логичными, но не исключили, что итоги второго полугодия под влиянием нового пика пандемии COVID-19 будут другими.

Безусловные лидеры

Москва, ЯНАО и Тюменская область заняли первые строчки рейтинга регионов-лидеров социально-экономического развития в России. В топ-10 сильнейших субъектов также вошли ХМАО (четвертое место), Санкт-Петербург (пятое место), Ленинградская области (шестое), Челябинская область (седьмое), Якутия (восьмое), Курская область (девятое), Приморский край (десятое). Об этом сказано в исследовании ФоРГО, подготовленном на основе данных Росстата, Минфина, ФНС и Федерального казначейства РФ за первую половину 2021 года.

Стоит отметить, что лидерами списка по итогам 2020 года были Москва, Тюменская, Ленинградская области, ЯНАО, Московская область, Санкт-Петербург, Магаданская, Иркутская, Калужская области и ХМАО. Таким образом, за полгода выпали из десятки: Московская, Магаданская, Иркутская и Калужская области.

В рейтинг за первое полугодие 2021-го всего вошло 33 субъекта, которые поделили между собой 30 мест. Во второй десятке оказались Калининградская, Сахалинская, Иркутская области, Татарстан, Калужская, Белгородская, Московская и Тульская области, Карелия, Пермский край и Оренбургская область, Самарская область. Замыкают таблицу сильнейших Владимирская и Мурманская области, Коми, Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Башкирия, Красноярский край, Чукотка, Свердловская, Воронежская, Новосибирская области.

«Рейтинг является интегральным и объединяет данные экономического и социально-экономического рейтингов положения регионов России, ежеквартально публикуемые Фондом развития гражданского общества», — пояснено в документе, который есть в распоряжении «Известий».

В нем сказано, что исследование состоит из двух блоков — социально-экономического и экономического. Они включают в себя девять первичных рейтингов, в том числе по размерам средней зарплаты и прожиточного минимума, по индексу промышленного производства, по динамике начисленного НДС.

Согласно данным исследования, лидерами в рейтинге по размеру средней зарплаты стали ЯНАО, Чукотка и Магаданская область. Показатели прожиточного минимуму признали лучшими в ЯНАО, Магаданской области и Ненецкого автономного округа.

— Цель данного рейтинга в том, чтобы по ключевым показателям оценить одновременно как социальное, так и экономическое положение регионов. Необходимость такого сводного анализа следует из того, что не во всех случаях в экономически развитых субъектах благосостояние населения максимально, и наоборот, в отдельных регионах с не самым большим объемом реального сектора экономики благосостояние населения находится на относительно высоком уровне, — пояснил «Известиям» глава ФоРГО Константин Костин.

По его словам, это связано в первую очередь с соотношением среднемесячных зарплат и стоимости жизни, а также с тем, что размеры доходов населения не всегда связаны с прибыльностью предприятий и организаций: источником зарплат может служить и бюджет, а также себестоимость продукции. Именно это и отображают параметры социального блока рейтинга. Критерии экономического блока показывают в первую очередь свойства реального сектора экономики (его объем и динамику), а также состояние госдолга в сопоставлении с собственными доходами региональных бюджетов. Объединяются результаты всех несопоставимых критериев с помощью мест по каждому из показателей, пояснил эксперт.

— В итоге в первую десятку, с одной стороны, закономерно попали «добывающие» регионы (доноры госбюджета) с традиционно высоким уровнем зарплат и стабильно большими объемами производства в реальном секторе, а также обе столицы. С другой стороны, там есть регионы с хорошей динамикой промышленного производства и благоприятным соотношением между средними зарплатами и стоимостью жизни, — отметил Константин Костин.

Как показывает практика последних лет, положение «добывающих» субъектов стабильно высокое, а промышленных — часто меняется, поскольку высокая положительная динамика непостоянна.

— Данная особенность в последнее время вызвана набором противопандемийных ограничений, которые при недостаточно детальной проработке могут сильно сказаться как на отдельных видах экономической деятельности на соответствующей территории, так и в целом на реальном секторе, — подчеркнул Константин Костин.

Ковидная поправка

Политолог, автор Telegram-канала «Давыдов.Индекс» Леонид Давыдов считает итоги исследования логичными, однако допускает, что во втором полугодии регионы-лидеры могут поменяться. Вперед, вероятно, вырвутся субъекты, власти которых смогут грамотно управлять территориями в условиях пандемии.

— Что касается результатов, представленных в данной «турнирной таблице», то они отражают тренд на то, что лидерами становятся не только регионы с ресурсами материальными, но и обладатели технологичных управленческих команд. Новый пик заболеваемости COVID-19 также отразится на субъектах в основном через умение губернаторов понимать, чего от них хочет Москва, и их возможности. Конечно, многое будет зависеть от того, получат ли они помощь федерального центра. Образно говоря, пандемия демонстрирует интегральные способности региональных команд балансировать между верхами и низами, — пояснил эксперт.

С этим мнением согласен политтехнолог Александр Твердов. По его словам, судить об экономической эффективности и социальной стабильности в субъектах лучше по итогам года, так как тогда можно будет дать более полную оценку последствиям пандемии и финансовым показателям региональных бюджетов. Многое будет зависеть от того, как сильно пострадал бизнес в результате нового пика пандемии, уровня заболеваемости, действий губернаторов на местах, подчеркнул эксперт. Он не исключил, что в десятке лидеров в итоге окажутся такие субъекты, как Подмосковье и Татарстан, а вот Курская область может не удержаться.