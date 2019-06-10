Су-57 выведут на мировой рынок как козырную карту - вице-премьер Борисов

Российский истребитель пятого поколения Су-57 будет выведен на мировой рынок, но только после того, как его получит Минобороны РФ, рассказал вице-премьер Юрий Борисов.

В разговоре с "Интерфаксом" он напомнил, что пока зарубежные партнеры активно закупают Су-35 — многоцелевые истребители поколения 4++. "Не видим смысла в подрыве собственного рынка. Будет необходимость — у нас всегда козырная карта есть", - пояснил он отсутствие спешки с выводом на мировой рынок Су-57.

Ранее СМИ утверждали, что экспортная версия Су-57 может быть официально представлена на авиашоу, которое пройдёт в ноябре в Дубае. Предполагается, что новинкой заинтересуются покупатели из Индии, Китая и Ближнего Востока.