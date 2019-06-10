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Су-57 выведут на мировой рынок как козырную карту - вице-премьер Борисов
10 июня 2019, 10:39 • 121 • Политика
Юрий Борисов подтвердил планы по выводу истребителя пятого поколения Су-57 на мировой рынок. Сейчас, напомнил он, зарубежные партнеры активно раскупают Су-35 поколения 4++, новый самолёт может стать козырной картой.
Российский истребитель пятого поколения Су-57 будет выведен на мировой рынок, но только после того, как его получит Минобороны РФ, рассказал вице-премьер Юрий Борисов.
В разговоре с "Интерфаксом" он напомнил, что пока зарубежные партнеры активно закупают Су-35 — многоцелевые истребители поколения 4++. "Не видим смысла в подрыве собственного рынка. Будет необходимость — у нас всегда козырная карта есть", - пояснил он отсутствие спешки с выводом на мировой рынок Су-57.
Ранее СМИ утверждали, что экспортная версия Су-57 может быть официально представлена на авиашоу, которое пройдёт в ноябре в Дубае. Предполагается, что новинкой заинтересуются покупатели из Индии, Китая и Ближнего Востока.
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