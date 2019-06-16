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Су-57 против F-15C: В США оценили шансы на победу в воздушном бою

16 июня 2019, 19:24  •  39 • Политика
Американский журнал National Interest сравнил шансы истребителя F-15C ВВС США против Су-57. По данным издания, лучшее, на что может рассчитывать американский самолет - это взаимное уничтожение, и то только после серьёзное модификации и с пилотом-асом на борту.
В США оценили шансы на победу американского истребителя F-15C Eagle против российского Су-57. По мнению журнала The National Interest, американскому самолёту требуется серьёзная модернизация, чтобы выстоять против российского истребителя пятого поколения.
В материале отмечается, что самолёты F-15C Eagle составляют половину всех истребителей США. И с появлением у России Су-57, скорее всего, эту половину придётся списать в утиль. The National Interest подчеркивает, что российский истребитель превосходит многие мировые истребители и по маневренности, и по вооружению.
При этом добавляется, что ВВС США и компания Lockheed Martin разрабатывают специальный модуль, который теоретически должен будет позволить американским самолётам заранее обнаруживать новейшие российские истребители. И опять же, теоретически, этим модулем можно будет оснастить F-15C Eagle.
"Однако Су-57 выживут после первоначального залпа, F-15C будут в невыгодном положении по сравнению с необычайно маневренными российскими истребителями", - выносит окончательный вердикт The National Interest.
Чтобы победить в схватке с более быстрым и маневренным Су-57, истребителю F-15C потребуется серьезная модификация и установка новых вооружений, а также пилот-ас. И даже в этом случае, лучшее на что можно рассчитывать - это взаимное уничтожение.

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