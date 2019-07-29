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Су-57 пошел в серию

29 июля 2019, 19:09  •  65 • В России

То, чего так долго ждали в российских Воздушно-космических силах, наконец случилось. Новейший истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство. Об это стало известно едва ли не случайно - из брошюры, выпущенной к 80-летию ОКБ «Сухой», где и делается эта чудо-машина:

«Многофункциональный авиационный комплекс пятого поколения, обладающий высоким интеллектом бортового оборудования, малой заметностью, большими рубежами перехвата воздушных и уничтожения наземных целей. В 2019 году запущен в серийное производство, подписан долгосрочный контракт с Минобороны на поставку более 70 самолетов», - цитирует брошюру РИА Новости.

А это значит, что все необходимые государственные испытания машины прошли успешно. Включая, кстати, и проверку боем - в Сирии. Несколько истребителей не просто совершили перелет в «горячую точку», но и приняли участие в операции против террористов.

- Для оценки в боевой обстановке заявленных возможностей разрабатываемой военной техники проведены практические пуски перспективных крылатых ракет оперативно-тактического назначения с самолета пятого поколения Су-57, - комментировал министр обороны Сергей Шойгу.

К слову, истребители сопровождались самолетами-лабораториями, которые снимали все параметры их боевой работы.

Контракт, подписанный на недавно прошедшем форме "Армия-2019", предполагает поставку 76 Су-57 до 2028 года. Планируется, что на новые машины будут перевооружены три авиационных полка.

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