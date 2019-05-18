Су-57: насколько 76 лучше, чем 16? • 57 • Аналитика









И вот, вроде бы глас народа был услышан.



«До 2028 года будет закуплено 76 самолетов Су-57, комплексный контракт будет заключен в ближайшее время». (В. В. Путин.)



Отлично, любой человек прекрасно без калькулятора понимает разницу между 16 и 76. Особенно если речь идет о самолетах, тем более самолетах пятого поколения.



Это, если что, три авиаполка. Это серьезно.



Но в этой истории есть два не совсем понятных момента, на которых хотелось бы не то что заострить внимание, а попытаться понять, как так вообще получилось.



Вернемся к выступлению Путина.



По его словам, такие приятные новости являются следствием работы министра обороны С. К. Шойгу, который «проанализировал ситуацию» и доложил о том, что «производители на 20% снизили стоимость и летательных аппаратов, и вооружения, в результате чего появилась возможность закупить больше боевых машин этого класса».



И вот тут начинается некоторое непонимание.



20% — это немало. Это пятая часть стоимости, если что. Если (например) Су-57 стоит миллиард, то «экономия» составила 200 миллионов.



Это вообще как?



Напрашиваются два варианта.



Первый – это совершенно обнаглевшие производители, которые бессовестно задрали цену. Министр обороны со товарищи грозно рявкнули на любителей сверхприбылей, и все встало на свои места.





Сомнительно, если честно. Там все, по идее, должно быть прозрачно, и каждый рубль обсуждается и утверждается трижды.



Второй вариант. Удешевление. И тут есть где разгуляться. У всех перед глазами пример, когда современная, но очень дорогая «Армата» была удешевлена по максимуму и превратилась в Т-72Б3.



Удешевить самолет… Это, конечно, тоже можно. Вопрос только – за счет чего?



"Договорились о том, что закупим за тот же период времени без увеличения стоимости 76 таких самолетов", — сказал Путин.



Вообще, чудеса математики. Тут, как ни крути, но, удешевив на 20% 16 самолетов, 76 не получить никак. Против Пифагор, Архимед, Евклид и все остальные. Только у Лобачевского могло прокатить подобное.



Естественно, многие не поняли и пошли задавать вопросы. Я бы с удовольствием присоединился к этому хору, потому что тоже немного не доходит, откуда вдруг взялись даже не деньги – СУММЫ!



На вопросы отвечал Песков, как всегда.



"Речь идет о том, что без увеличения в целом бюджета, выделенного на закупку новой техники, путем перераспределения и путем сокращения себестоимости, то есть повышения эффективности производства. Здесь не идет речь о простой математической формуле... Речь идет о том, что в целом бюджет министерства, бюджет закупок не будет увеличен, но какие-то внутренние перераспределения, конечно, возможны и допустимы", — сказал голос президента.



Многое проясняется. Понятно, что формула действительно не простая, а золотая. Раз позволяет такие чудеса вершить.



«Путем перераспределения и путем сокращения себестоимости». То есть получается, что 60 самолетов будут построены за счет чего-то еще.



И здесь сразу возникает вопрос – за счет чего?



Прекрасно, если урежут что-то такое, типа форумов и ежегодных соревнований, где все равно будет победителем Россия. Любой ценой. Это неплохо, соревновательный цирк, который колесит уже по нескольким странам, постепенно приедается, хоть и постоянно увеличивается в размерах.



А если нет? А если самолеты пойдут за счет чего-то менее важного по мнению распределяющих? И кто будет решать, от чего надо отказаться?



«Однако это тема оборонных совещаний, которые проводятся не в публичном режиме». (Песков.)



Целиком и полностью согласен. Конечно, такие вещи, наверное, не стоит выносить на всеобщее обозрение. Народ зачастую может и не понять.



И в целом получается весьма двоякое такое ощущение. С одной стороны, столько высказывался за то, чтобы Су-57 было больше, чтобы летчики начали осваивать новую технику, хоть все их в учебные полки загоните. Ну здорово, три полка – это три полка.



С другой стороны, а что не построят? Что не разработают? Гложет такой вот червячок, если честно.



Понятно, что мы американцам все равно по количеству с треском проиграем. И пока до 2028 года мы будем строить по 8 самолетов в год, они своими F-35 наводнят весь мир. И все равно противостояние по цифрам будет 10 к 1 не в нашу пользу, естественно.



Но мы воюем не цифрами, а самолетами. Если и будем воевать. И насколько 35-е будут способны вообще долететь до наших рубежей, тот еще вопрос.



76 современных самолетов вместо 16 – это хорошо. Даже и растянутые на 8 лет в производстве. Слабенькое утешение, но что есть, то и будет.



Но очень сильное беспокойство вызывает то, что эти самолеты будут построены за счет чего-то еще. Нам ведь все нужно. Так-то завтра, но вообще – вчера. Это нормальное состояние у нас в целом. Что ж, можно вполне нормально констатировать факт того, что в Кремле к гласу недовольных все-таки прислушиваются. На протяжении довольно долгого срока в различных СМИ (в том числе и на «ВО») муссировались откровенно ничтожные планы по обновлению парка нашей военной техники. В том числе и в отношении авиации.И вот, вроде бы глас народа был услышан.(В. В. Путин.)Отлично, любой человек прекрасно без калькулятора понимает разницу между 16 и 76. Особенно если речь идет о самолетах, тем более самолетах пятого поколения.Это, если что, три авиаполка. Это серьезно.Но в этой истории есть два не совсем понятных момента, на которых хотелось бы не то что заострить внимание, а попытаться понять, как так вообще получилось.Вернемся к выступлению Путина.По его словам, такие приятные новости являются следствием работы министра обороны С. К. Шойгу, который «проанализировал ситуацию» и доложил о том, чтоИ вот тут начинается некоторое непонимание.20% — это немало. Это пятая часть стоимости, если что. Если (например) Су-57 стоит миллиард, то «экономия» составила 200 миллионов.Это вообще как?Напрашиваются два варианта.Первый – это совершенно обнаглевшие производители, которые бессовестно задрали цену. Министр обороны со товарищи грозно рявкнули на любителей сверхприбылей, и все встало на свои места.Сомнительно, если честно. Там все, по идее, должно быть прозрачно, и каждый рубль обсуждается и утверждается трижды.Второй вариант. Удешевление. И тут есть где разгуляться. У всех перед глазами пример, когда современная, но очень дорогая «Армата» была удешевлена по максимуму и превратилась в Т-72Б3.Удешевить самолет… Это, конечно, тоже можно. Вопрос только – за счет чего?, — сказал Путин.Вообще, чудеса математики. Тут, как ни крути, но, удешевив на 20% 16 самолетов, 76 не получить никак. Против Пифагор, Архимед, Евклид и все остальные. Только у Лобачевского могло прокатить подобное.Естественно, многие не поняли и пошли задавать вопросы. Я бы с удовольствием присоединился к этому хору, потому что тоже немного не доходит, откуда вдруг взялись даже не деньги – СУММЫ!На вопросы отвечал Песков, как всегда., — сказал голос президента.Многое проясняется. Понятно, что формула действительно не простая, а золотая. Раз позволяет такие чудеса вершить.. То есть получается, что 60 самолетов будут построены за счет чего-то еще.И здесь сразу возникает вопрос – за счет чего?Прекрасно, если урежут что-то такое, типа форумов и ежегодных соревнований, где все равно будет победителем Россия. Любой ценой. Это неплохо, соревновательный цирк, который колесит уже по нескольким странам, постепенно приедается, хоть и постоянно увеличивается в размерах.А если нет? А если самолеты пойдут за счет чего-то менее важного по мнению распределяющих? И кто будет решать, от чего надо отказаться?(Песков.)Целиком и полностью согласен. Конечно, такие вещи, наверное, не стоит выносить на всеобщее обозрение. Народ зачастую может и не понять.И в целом получается весьма двоякое такое ощущение. С одной стороны, столько высказывался за то, чтобы Су-57 было больше, чтобы летчики начали осваивать новую технику, хоть все их в учебные полки загоните. Ну здорово, три полка – это три полка.С другой стороны, а что не построят? Что не разработают? Гложет такой вот червячок, если честно.Понятно, что мы американцам все равно по количеству с треском проиграем. И пока до 2028 года мы будем строить по 8 самолетов в год, они своими F-35 наводнят весь мир. И все равно противостояние по цифрам будет 10 к 1 не в нашу пользу, естественно.Но мы воюем не цифрами, а самолетами. Если и будем воевать. И насколько 35-е будут способны вообще долететь до наших рубежей, тот еще вопрос.76 современных самолетов вместо 16 – это хорошо. Даже и растянутые на 8 лет в производстве. Слабенькое утешение, но что есть, то и будет.Но очень сильное беспокойство вызывает то, что эти самолеты будут построены за счет чего-то еще. Нам ведь все нужно. Так-то завтра, но вообще – вчера. Это нормальное состояние у нас в целом. Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





57 Источник Похожие новости «Феникс»: связь не для победы Сквер, храм или идейная война против России? Украинские ядерные «мрии» веют Чернобылем Прорыв блокады Карабаха Правительство Пушилина осваивает империю Тимофеева США против Китая. Победителя не будет Новости партнеров