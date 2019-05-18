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Су-57: насколько 76 лучше, чем 16?
18 мая 2019, 06:54 • 57 • Аналитика
Что ж, можно вполне нормально констатировать факт того, что в Кремле к гласу недовольных все-таки прислушиваются. На протяжении довольно долгого срока в различных СМИ (в том числе и на «ВО») муссировались откровенно ничтожные планы по обновлению парка нашей военной техники. В том числе и в отношении авиации.
И вот, вроде бы глас народа был услышан.
«До 2028 года будет закуплено 76 самолетов Су-57, комплексный контракт будет заключен в ближайшее время». (В. В. Путин.)
Отлично, любой человек прекрасно без калькулятора понимает разницу между 16 и 76. Особенно если речь идет о самолетах, тем более самолетах пятого поколения.
Это, если что, три авиаполка. Это серьезно.
Но в этой истории есть два не совсем понятных момента, на которых хотелось бы не то что заострить внимание, а попытаться понять, как так вообще получилось.
Вернемся к выступлению Путина.
По его словам, такие приятные новости являются следствием работы министра обороны С. К. Шойгу, который «проанализировал ситуацию» и доложил о том, что «производители на 20% снизили стоимость и летательных аппаратов, и вооружения, в результате чего появилась возможность закупить больше боевых машин этого класса».
И вот тут начинается некоторое непонимание.
20% — это немало. Это пятая часть стоимости, если что. Если (например) Су-57 стоит миллиард, то «экономия» составила 200 миллионов.
Это вообще как?
Напрашиваются два варианта.
Первый – это совершенно обнаглевшие производители, которые бессовестно задрали цену. Министр обороны со товарищи грозно рявкнули на любителей сверхприбылей, и все встало на свои места.
Сомнительно, если честно. Там все, по идее, должно быть прозрачно, и каждый рубль обсуждается и утверждается трижды.
Второй вариант. Удешевление. И тут есть где разгуляться. У всех перед глазами пример, когда современная, но очень дорогая «Армата» была удешевлена по максимуму и превратилась в Т-72Б3.
Удешевить самолет… Это, конечно, тоже можно. Вопрос только – за счет чего?
"Договорились о том, что закупим за тот же период времени без увеличения стоимости 76 таких самолетов", — сказал Путин.
Вообще, чудеса математики. Тут, как ни крути, но, удешевив на 20% 16 самолетов, 76 не получить никак. Против Пифагор, Архимед, Евклид и все остальные. Только у Лобачевского могло прокатить подобное.
Естественно, многие не поняли и пошли задавать вопросы. Я бы с удовольствием присоединился к этому хору, потому что тоже немного не доходит, откуда вдруг взялись даже не деньги – СУММЫ!
На вопросы отвечал Песков, как всегда.
"Речь идет о том, что без увеличения в целом бюджета, выделенного на закупку новой техники, путем перераспределения и путем сокращения себестоимости, то есть повышения эффективности производства. Здесь не идет речь о простой математической формуле... Речь идет о том, что в целом бюджет министерства, бюджет закупок не будет увеличен, но какие-то внутренние перераспределения, конечно, возможны и допустимы", — сказал голос президента.
Многое проясняется. Понятно, что формула действительно не простая, а золотая. Раз позволяет такие чудеса вершить.
«Путем перераспределения и путем сокращения себестоимости». То есть получается, что 60 самолетов будут построены за счет чего-то еще.
И здесь сразу возникает вопрос – за счет чего?
Прекрасно, если урежут что-то такое, типа форумов и ежегодных соревнований, где все равно будет победителем Россия. Любой ценой. Это неплохо, соревновательный цирк, который колесит уже по нескольким странам, постепенно приедается, хоть и постоянно увеличивается в размерах.
А если нет? А если самолеты пойдут за счет чего-то менее важного по мнению распределяющих? И кто будет решать, от чего надо отказаться?
«Однако это тема оборонных совещаний, которые проводятся не в публичном режиме». (Песков.)
Целиком и полностью согласен. Конечно, такие вещи, наверное, не стоит выносить на всеобщее обозрение. Народ зачастую может и не понять.
И в целом получается весьма двоякое такое ощущение. С одной стороны, столько высказывался за то, чтобы Су-57 было больше, чтобы летчики начали осваивать новую технику, хоть все их в учебные полки загоните. Ну здорово, три полка – это три полка.
С другой стороны, а что не построят? Что не разработают? Гложет такой вот червячок, если честно.
Понятно, что мы американцам все равно по количеству с треском проиграем. И пока до 2028 года мы будем строить по 8 самолетов в год, они своими F-35 наводнят весь мир. И все равно противостояние по цифрам будет 10 к 1 не в нашу пользу, естественно.
Но мы воюем не цифрами, а самолетами. Если и будем воевать. И насколько 35-е будут способны вообще долететь до наших рубежей, тот еще вопрос.
76 современных самолетов вместо 16 – это хорошо. Даже и растянутые на 8 лет в производстве. Слабенькое утешение, но что есть, то и будет.
Но очень сильное беспокойство вызывает то, что эти самолеты будут построены за счет чего-то еще. Нам ведь все нужно. Так-то завтра, но вообще – вчера. Это нормальное состояние у нас в целом.
Роман Скоморохов
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