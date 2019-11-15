Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Не судиться надо, а работать: Путин поставил условие Киеву по цене за газ
Депутаты Рады поддержали демонополизацию спиртовой отрасли
Зеленского тряханёт: Украинцам пора приготовиться к "закручиванию гаек"...
Украина снова открыла границу с Крымом
Главная / Карикатуры

Су-35 или жизнь

15 ноября 2019, 20:39  •  86 • Карикатуры
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Пентагон и Госдеп пригрозили властям Египта санкциями, если те приобретут российские истребители Су-35. Депутат Госдумы Андрей Красов назвал это очередной демонстрацией "добросовестной конкуренции по-американски".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



86
Источник
Похожие новости
15 ноября 2019, 20:39
Су-35 или жизнь
01 ноября 2019, 22:24
Замкнутый круг
06 ноября 2019, 18:39
Король бензоколонки
11 ноября 2019, 18:54
Жара, ноябрь
30 октября 2019, 18:24
Жаль как пчела
08 ноября 2019, 19:24
Куда ни кинь – всюду клин
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 ноября 2019, 01:09
Все КПП известны: В Совфеде научили Лукашенко, как правильно пересекать границу Росси...
15 ноября 2019, 01:09
С Бабченко взяли "налог на "Абрамс": Беглый журналист оказался должен ...
15 ноября 2019, 04:24
Бомбардировщики США "подкрались" с севера и примерились к военно-морской ба...
15 ноября 2019, 07:39
Лукашенко пригрозил России разорвать договор о границах (Telegram. Обзор)
15 ноября 2019, 04:24
Расставил приоритеты: Лидер Бразилии произнёс тост и пошёл чокаться к Путину
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 ноября 2019, 20:09
Лётчики США отказываются летать на "рапторах". А страны массово не покупают F-35
13 ноября 2019, 10:09
"Гордится уничтожением Украины": Сорос назвал свой самый успешный проект
13 ноября 2019, 00:24
"Неприемлемо": Россия предостерегла США после успешного отвода войск из Петровского
12 ноября 2019, 07:54
Россия внезапно ожила. Либеральному миропорядку грозит опасность
09 ноября 2019, 01:54
Австралийка сказала парню, что уходит от него, а он тут же разбогател
11 ноября 2019, 12:24
Тревожный звонок
11 ноября 2019, 12:24
"Убралась бы туда, откуда приехала": На ярмарке в Закарпатье приезжая украинка устроила языковой скандал
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.