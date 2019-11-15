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Су-35 или жизнь
15 ноября 2019, 20:39 • 86 • Карикатуры
Пентагон и Госдеп пригрозили властям Египта санкциями, если те приобретут российские истребители Су-35. Депутат Госдумы Андрей Красов назвал это очередной демонстрацией "добросовестной конкуренции по-американски".
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