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Су-35 или Су-57: Турции есть чем заменить американские истребители F-35
12 августа 2019, 13:09 • 54 • Политика
После того как США исключили Турцию из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за закупки Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, турецкие власти всерьёз задумались о возможности расширить сотрудничество с Москвой.
Автор:
Курганов Дмитрий
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Газета «Йени шафак» написала о том, что отвечающие за поставки вооружений лица обратились за консультациями к военным, предложив им изучить вариант с приобретением партии многоцелевых истребителей Су-35. Сообщается, что официальные переговоры с «Рособоронэкспортом» начнутся, если военные одобрят перспективы таких закупок. Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов отмечал, что российская сторона готова заняться проработкой вопроса о поставках Турции Су-35.
Пока из зарубежных стран эти истребители эксплуатируются только Китаем, который закупил их в 2015 году. Ранее Су-35 состояли на вооружении только у Воздушно-космических сил России. Несмотря на то что они формально относятся к поколению «4++», в них используется ряд технологий пятого поколения.
Возможно, турецкая сторона пока лишь прощупывает почву, умышленно допустив утечку в прессу. Тем более что делает она это не в первый раз. Ещё в апреле 2018 года информационное агентство Anadolu сравнивало всё те же американские «Молнии» F-35 с другим российским истребителем Су-57. Пока Вашингтон продолжал шантажировать Анкару своими угрозами, Турция начала анализировать возможные альтернативы. А ведь на проект уже было потрачено 195 миллионов долларов, причём турецкие компании должны были участвовать в производстве деталей для F-35.
Су-57. Фото: www.globallookpress.com
В начале августа турецкие лётчики, проходившие обучение в США по эксплуатации F-35, вернулись на родину. Тогда же появились сообщения, что козни в отношении Турции строил и Израиль. Там привыкли просчитывать всё на несколько ходов вперёд. Теперь же израильские власти полагают, что поставка российских C-400 меняет обстановку в регионе, а появление у Анкары американских «молний» может сделать её поведение ещё более «неустойчивым», как и обстановку в ближневосточном регионе.
Американская паранойя
Но у США хватает и своих причин для беспокойства из-за C-400. В Пентагоне опасаются, что Россия сможет использовать эти системы, чтобы выведать секретные данные о F-35. Вроде как Москва сможет не только «взломать» систему опознавания «свой–чужой» и заполучить её коды благодаря поставленным Турции ЗРС, но и будет следить за перемещениями авиации НАТО.
С-400. Фото: www.globallookpress.com
В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не намерен внедрять приобретённые Турцией у России C-400 в автоматизированные системы управления ПВО и ПРО. Американская сторона вообще утверждает, что это невозможно по техническим причинам из-за банальной несовместимости. В частности, об этом заявлял генерал Кёртис Скапаротти, возглавляющий Объединённые вооруженные силы НАТО в Европе. Впрочем, Анкаре это совершенно безразлично. Первый этап поставок уже завершён, а развёртывание систем должно быть завершено к маю 2020 года.
Тем не менее вопрос потенциального сопряжения C-400 и систем НАТО довольно интересен. Эксперты полагают, что технически это возможно, однако потребует совместной работы конструкторов как с российской стороны, так и со стороны альянса. В сегодняшней геополитической ситуации представить такое весьма затруднительно. Хотя в 2000-х годах Россия и НАТО проводили совместные учения по нестратегической ракетной обороне, причём неоднократно. Однако это было более десяти лет назад, ситуация с тех пор заметно поменялась.
Турция на развилке
О том, что Турция может обратить внимание на российские Су-35, ранее писало и издание National Interest. Американское СМИ назвало именно Су-35С (название серийной модели) самым опасным оружием в арсенале Военно-космических сил России. Самолёт успел показать себя универсальным истребителем с непревзойдёнными техническими характеристиками. А поскольку, в отличие от Су-57, он может быть произведён раньше и в большем количестве, то представляется для Анкары идеальной заменой американским F-35, которые Вашингтон передумал продавать. National Interest отмечало, что количество в данном случае имеет значение, ведь у США Турция хотела закупить 100 истребителей.
F-35. Фото: Michael Fitzsimmons / Shutterstock.com
Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов в комментарии «Коммерсанту» отмечал, что помимо покупки российских истребителей у Турции есть ещё два варианта: французские самолеты Dassault Rafale и разработка собственного боевого истребителя, которая может быть приурочена к столетию Турецкой республики в 2023 году. Эксперт также указал на возможность создания самолёта совместно с Южной Кореей, которая в последнее время активизировалась на этом рынке.
В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может отказаться от сделки с США о покупке 100 самолетов Boeing. Ранее Turkish Airlines объявила о намерениях закупить 25 самолетов Boeing 787-9 и 75 Boeing 737 MAX. Эрдогану не понравилось, что Вашингтон продолжает идти по пути обострения и давления на Анкару. «Мы хорошие покупатели. Но если так пойдёт и дальше, нам придётся пересмотреть этот вопрос», – сказал турецкий лидер.
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: www.globallookpress.com
После переговоров с президентом России Владимиром Путиным, состоявшихся в апреле 2019 года, Эрдоган, похоже, понял, что США и НАТО – это, может быть, и хорошо, но сотрудничество с Россией в военной сфере может быть намного более эффективным. Особенно благодаря стоимости российского оружия. Время показывает, что это действительно так. Осталось сделать правильный выбор.
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