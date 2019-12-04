Су-35 или F-35: какой выбор сделает Турция? • 98 • Аналитика

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсуждают новую возможную сделку. В Анкаре всерьез рассматривают перспективу покупки российского истребителя Су-35 вместо американского F-35, которые Вашингтон продавать Турции не хочет после сделки с С-400.



Почему Турция задумалась о покупке Су-35?

О происходящих переговорах между российским и турецким руководством сегодня много говорят и пишут как в Турции, так и в других странах. Сами турецкие чиновники уверяют, что переговоры уже находятся на продвинутой стадии. Это означает лишь одно – сделка, скорее всего, состоится. В лице Турции Россия, вполне возможно, обрела нового платежеспособного партнера по закупке вооружений. Сначала С-400, потом Су-35: почему бы и нет?





Руководитель Управления оборонной промышленности при администрации президента Турции Исмаил Демир подчеркивает, что в настоящее время турецкие эксперты изучают технические характеристики российского самолета Су-35. Чиновник отметил важность приобретения российского вооружения для собственно турецких разработок по созданию истребителей и зенитных ракетных систем уже турецкого производства.



Приобрести Су-35 и в политическом, и психологическом отношении для Турции будет гораздо проще, чем в свое время заключить договор о поставках С-400. Начнем с того, что преодолен барьер, который отделял Турцию от военного сотрудничества с Россией. Первый шаг был сделан, когда Анкара решилась на покупку С-400. Несмотря на противодействие со стороны США, Эрдоган отказываться от своего решения не стал и это стоило Турции серьезного ухудшения отношений с Соединенными Штатами.



Правда, неизвестно, кто еще больше потерял: США или Турция. Ведь нового подобного союзника у Вашингтона в этом регионе нет. Ни одна из балканских или ближневосточных стран, тесно сотрудничающих с США, Турции не конкурент.



Даже Греция, численность вооруженных сил которой также весьма велика, вряд ли может рассматриваться как полноценная замена Турции, да и географическое положение Греции все же куда менее выгодное, особенно если говорить о близости к таким ключевым точкам как Закавказье, Месопотамия и Причерноморье. Именно поэтому в США и не пошли на окончательный разрыв военно-политических связей с Анкарой.





Естественно, что турецкое руководство, увидев, что США «съели» поставку С-400 в Турцию, сочло для себя возможным продолжать сотрудничать с Россией и заключать выгодные контракты. Американцы, кстати, сами подтолкнули турок к идее приобретения Су-35, поскольку после покупки С-400 в Пентагоне заговорили о том, что продавать F-35 туркам не будут. И у Анкары просто не осталось иного выхода, как начать искать альтернативу американскому самолету.



Еще одна причина, по которой турки могут отдать предпочтение Су-35 – более выгодная цена. Российское вооружение в большинстве своем стоит не столь дорого, как американское. Стоимость одного истребителя может быть оценена российской стороной от 50 млн до 70 млн долларов. Если Турция решит покупать российские воздушные машины, то речь будет идти о поставках самолетов для двух эскадрилий ВВС Турции. Это – 48 машин Су-35.





Поскольку российские самолеты всегда стоили на мировом рынке вооружений дешевле американских, при покупке столь большого количества Су-35 турецкий бюджет останется в явном выигрыше. Анкара потратит куда меньше денег, чем если бы она все же заключила аналогичное соглашение с Вашингтоном.



Но есть и еще один важный момент, который, безусловно, принимается во внимание турецким военным командованием и политическим руководством. Дело в том, что политические интересы Турции и США сейчас во многом противоположны. В Сирии американская армия поддерживает курдское ополчение, которое Анкара считает террористической организацией и злейшим врагом турецкого государства.



В Средиземноморье США развивают военные связи с Кипром и Грецией. Хотя Греция – член НАТО, но отношения с Турцией у нее очень сложные, на грани конфликта. С Кипром ситуация еще сложнее, так как остров поделен между собственно греческой республикой Кипр и Турецкой Республикой Северного Кипра – самопровозглашенным государством, находящимся под покровительством и под защитой Анкары.



Истребитель F-35 оснащен системой ALIS (Autonomics Logistics and Information System), которая является первой в мире системой контроля за техническим состоянием самолетов, позволяющей не только отслеживать возникающие проблемы технического характера, но и ограничивать тот спектр задач, которые истребитель может выполнять. Фактически Пентагон имеет возможность регулировать действия истребителей, в том числе и тех, которые будут приобретены иностранными государствами.





Если Турция закупит у США F-35, то при их несанкционированном использовании американская сторона сможет блокировать возможность боевого применения самолетов. Вероятность этого очень высока. Например, американцы могут так поступить, если возникнет конфликт между Турцией и Грецией (или Кипром), либо если турецкие ВВС начнут использовать F-35 против курдского ополчения.



В случае с российскими самолетами такие риски сводятся к минимуму. И этим наши Су-35 также более интересны туркам, чем американские F-35. Да и в целом Турция уже устала от членства в НАТО и военного сотрудничества с США, которое кажется ей все менее перспективным.



Например, турки не хотят участвовать в программе по подготовке к отражению возможной российской агрессии против Польши и стран Прибалтики. Где Прибалтика, а где Турция? Зачем Анкаре тратить силы и средства на бесполезную для себя военную деятельность, если ни американцы, ни европейские союзники по Североатлантическому альянсу Турции в борьбе против курдского движения не помогают и помогать не собираются?



Что интересно, у НАТО, и это признают многие западные военные аналитики, сейчас нет никаких формальных механизмов, которые бы позволили наказывать Турцию за покупку С-400 или Су-35. Хотя военные чиновники альянса утверждают, что вооружение, используемое странами-участницами, должно быть совместимо друг с другом, но прямо приказать Анкаре не покупать российские зенитные ракетные системы или самолеты они не могут.



Американцы видят в С-400 угрозу

В США теперь тоже не спешат продавать Турции F-35. У Пентагона также есть свои причины для опасений, как и у турецкой стороны. Так, американское военное командование опасается, что продажа Турции новейшего истребителя приведет к тому, что против него будут отрабатывать применение С-400. А это американцам совсем не нужно.





О том, что покупка С-400 турецкой стороной угрожает национальной безопасности США, не раз заявлял сам президент США Дональд Трамп. Вашингтон пытается убедить Турцию не запускать российские зенитные ракетные системы в эксплуатацию, однако Анкара пока не прислушивается к мнению своих формальных союзников.



США обещают, что если турецкое руководство примет решение о блокировании С-400 в хранилищах и американские военные специалисты будут периодически проверять зенитные ракетные комплексы, убеждаясь, что их не эксплуатируют, то Анкара сможет получить разрешение на покупку истребителя F-35. Но турецкая сторона, разумеется, на такое соглашение не пойдет.



Во-первых, турки не для того покупали за большие деньги С-400, чтобы новейшие системы пылились в арсеналах без дела и не укрепляли реальную обороноспособность турецкого государства. Анкаре выгодно покупать и российские, и американские вооружения, так как это приближает заветную цель Эрдогана – превратить Турцию в самостоятельного разработчика и игрока на международном оружейном рынке. Праздник НАТО, или Без нас вас просто не будет



Во-вторых, амбициозный Эрдоган счел бы проверки турецкого оружия американскими контролерами оскорблением национального суверенитета и себя лично. Вряд ли он пойдет на такое решение, особенно без веских причин. Так, турецкий президент не раз заявлял, что готов купить американскую систему ПВО Patriot, но избавляться от С-400 также не собирается и считает попытки давить на Турцию в этом вопросе нарушением национального суверенитета турецкого государства. И с Эрдоганом в этом плане сложно не согласиться. Турция как суверенная страна имеет полное право выбирать, какое и у кого ей покупать оружие и как его сочетать, как использовать в собственных целях.





В-третьих, как мы уже пояснили выше, Турции все меньше и меньше становится интересным сам проект F-35, поскольку современный рынок военной техники и вооружений не сводится к одному лишь американскому оружию. И Эрдоган дает понять, что хочет найти новых поставщиков. В конце концов, чем больше предложение, тем в более выгодной ситуации оказывается покупатель.



Тайна F-35 и рыночные интересы США

Сейчас F-35 является одним из самых известных и раскрученных проектов Вашингтона в сфере производства военной техники. Американская сторона усиленно развивает миф о F-35 как самом передовом истребителе в мире, который легко обходит вражеские системы противовоздушной обороны. Возможно, именно поэтому покупка Турцией С-400 и стала важнейшей причиной отказа продавать Анкаре истребители – в США опасаются, что российские зенитные ракетные комплексы способны открыть миру глаза на подлинные характеристики F-35.



В частности, F-35 позиционируется как самый быстрый и сверхзвуковой самолет, но многие авиационные специалисты с такой подачей информации об американском истребителе не согласны. Вопросы вызывает представление истребителя как «невидимки», который сам способен поражать любые цели, но при этом вражеские пилоты не будут понимать, кто и откуда по ним стреляет. В компании «Локхид Мартин» рассказывают и то, что самолет якобы способен без проблем проходить через самые мощные системы противовоздушной обороны.



При этом F-35 якобы остается незамеченным. Именно эти характеристики привлекают в американском истребителе покупателей из других государств, но если документально удастся установить, что самолет не столь быстр и незаметен, как то утверждают в США, о массовых продажах за рубеж и о колоссальных доходах американского военпрома от F-35 можно будет и не мечтать.





Похоже, что Дональд Трамп и его окружение прекрасно знают подлинную цену новейшему истребителю, поэтому так и обеспокоились, стремясь полностью исключить возможность его взаимодействия с зенитными ракетными комплексами С-400. Ведь если будет установлено, что российские ЗРК засекают американский истребитель, то с его репутацией самого крутого в мире истребителя по незаметности будет покончено.



И Трамп, и его окружение – не только политики, но и бизнесмены. И они, подсчитав все финансовые плюсы и минусы, с легкостью пошли на то, чтобы отказать Турции в приобретении 100 F-35, а ведь за них «Локхид Мартин» получила бы 10 миллиардов долларов.



Но если бы в Турции с помощью С-400 установили бы, что истребитель не так уж и неуязвим, американская военная промышленность лишилась бы куда больших денег, поскольку другие страны покупать F-35 уже бы не стали.



Пока же Турция смотрит на Су-35, но и от идеи приобрести F-35 не отказывается. В идеале Анкара с удовольствием обзавелась бы и российскими, и американскими самолетами. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсуждают новую возможную сделку. В Анкаре всерьез рассматривают перспективу покупки российского истребителя Су-35 вместо американского F-35, которые Вашингтон продавать Турции не хочет после сделки с С-400.О происходящих переговорах между российским и турецким руководством сегодня много говорят и пишут как в Турции, так и в других странах. Сами турецкие чиновники уверяют, что переговоры уже находятся на продвинутой стадии. Это означает лишь одно – сделка, скорее всего, состоится. В лице Турции Россия, вполне возможно, обрела нового платежеспособного партнера по закупке вооружений. Сначала С-400, потом Су-35: почему бы и нет?Руководитель Управления оборонной промышленности при администрации президента Турции Исмаил Демир подчеркивает, что в настоящее время турецкие эксперты изучают технические характеристики российского самолета Су-35. Чиновник отметил важность приобретения российского вооружения для собственно турецких разработок по созданию истребителей и зенитных ракетных систем уже турецкого производства.Приобрести Су-35 и в политическом, и психологическом отношении для Турции будет гораздо проще, чем в свое время заключить договор о поставках С-400. Начнем с того, что преодолен барьер, который отделял Турцию от военного сотрудничества с Россией. Первый шаг был сделан, когда Анкара решилась на покупку С-400. Несмотря на противодействие со стороны США, Эрдоган отказываться от своего решения не стал и это стоило Турции серьезного ухудшения отношений с Соединенными Штатами.Правда, неизвестно, кто еще больше потерял: США или Турция. Ведь нового подобного союзника у Вашингтона в этом регионе нет. Ни одна из балканских или ближневосточных стран, тесно сотрудничающих с США, Турции не конкурент.Даже Греция, численность вооруженных сил которой также весьма велика, вряд ли может рассматриваться как полноценная замена Турции, да и географическое положение Греции все же куда менее выгодное, особенно если говорить о близости к таким ключевым точкам как Закавказье, Месопотамия и Причерноморье. Именно поэтому в США и не пошли на окончательный разрыв военно-политических связей с Анкарой.Естественно, что турецкое руководство, увидев, что США «съели» поставку С-400 в Турцию, сочло для себя возможным продолжать сотрудничать с Россией и заключать выгодные контракты. Американцы, кстати, сами подтолкнули турок к идее приобретения Су-35, поскольку после покупки С-400 в Пентагоне заговорили о том, что продавать F-35 туркам не будут. И у Анкары просто не осталось иного выхода, как начать искать альтернативу американскому самолету.Еще одна причина, по которой турки могут отдать предпочтение Су-35 – более выгодная цена. Российское вооружение в большинстве своем стоит не столь дорого, как американское. Стоимость одного истребителя может быть оценена российской стороной от 50 млн до 70 млн долларов. Если Турция решит покупать российские воздушные машины, то речь будет идти о поставках самолетов для двух эскадрилий ВВС Турции. Это – 48 машин Су-35.Поскольку российские самолеты всегда стоили на мировом рынке вооружений дешевле американских, при покупке столь большого количества Су-35 турецкий бюджет останется в явном выигрыше. Анкара потратит куда меньше денег, чем если бы она все же заключила аналогичное соглашение с Вашингтоном.Но есть и еще один важный момент, который, безусловно, принимается во внимание турецким военным командованием и политическим руководством. Дело в том, что политические интересы Турции и США сейчас во многом противоположны. В Сирии американская армия поддерживает курдское ополчение, которое Анкара считает террористической организацией и злейшим врагом турецкого государства.В Средиземноморье США развивают военные связи с Кипром и Грецией. Хотя Греция – член НАТО, но отношения с Турцией у нее очень сложные, на грани конфликта. С Кипром ситуация еще сложнее, так как остров поделен между собственно греческой республикой Кипр и Турецкой Республикой Северного Кипра – самопровозглашенным государством, находящимся под покровительством и под защитой Анкары.Истребитель F-35 оснащен системой ALIS (Autonomics Logistics and Information System), которая является первой в мире системой контроля за техническим состоянием самолетов, позволяющей не только отслеживать возникающие проблемы технического характера, но и ограничивать тот спектр задач, которые истребитель может выполнять. Фактически Пентагон имеет возможность регулировать действия истребителей, в том числе и тех, которые будут приобретены иностранными государствами.Если Турция закупит у США F-35, то при их несанкционированном использовании американская сторона сможет блокировать возможность боевого применения самолетов. Вероятность этого очень высока. Например, американцы могут так поступить, если возникнет конфликт между Турцией и Грецией (или Кипром), либо если турецкие ВВС начнут использовать F-35 против курдского ополчения.В случае с российскими самолетами такие риски сводятся к минимуму. И этим наши Су-35 также более интересны туркам, чем американские F-35. Да и в целом Турция уже устала от членства в НАТО и военного сотрудничества с США, которое кажется ей все менее перспективным.Например, турки не хотят участвовать в программе по подготовке к отражению возможной российской агрессии против Польши и стран Прибалтики. Где Прибалтика, а где Турция? Зачем Анкаре тратить силы и средства на бесполезную для себя военную деятельность, если ни американцы, ни европейские союзники по Североатлантическому альянсу Турции в борьбе против курдского движения не помогают и помогать не собираются?Что интересно, у НАТО, и это признают многие западные военные аналитики, сейчас нет никаких формальных механизмов, которые бы позволили наказывать Турцию за покупку С-400 или Су-35. Хотя военные чиновники альянса утверждают, что вооружение, используемое странами-участницами, должно быть совместимо друг с другом, но прямо приказать Анкаре не покупать российские зенитные ракетные системы или самолеты они не могут.В США теперь тоже не спешат продавать Турции F-35. У Пентагона также есть свои причины для опасений, как и у турецкой стороны. Так, американское военное командование опасается, что продажа Турции новейшего истребителя приведет к тому, что против него будут отрабатывать применение С-400. А это американцам совсем не нужно.О том, что покупка С-400 турецкой стороной угрожает национальной безопасности США, не раз заявлял сам президент США Дональд Трамп. Вашингтон пытается убедить Турцию не запускать российские зенитные ракетные системы в эксплуатацию, однако Анкара пока не прислушивается к мнению своих формальных союзников.США обещают, что если турецкое руководство примет решение о блокировании С-400 в хранилищах и американские военные специалисты будут периодически проверять зенитные ракетные комплексы, убеждаясь, что их не эксплуатируют, то Анкара сможет получить разрешение на покупку истребителя F-35. Но турецкая сторона, разумеется, на такое соглашение не пойдет.Во-первых, турки не для того покупали за большие деньги С-400, чтобы новейшие системы пылились в арсеналах без дела и не укрепляли реальную обороноспособность турецкого государства. Анкаре выгодно покупать и российские, и американские вооружения, так как это приближает заветную цель Эрдогана – превратить Турцию в самостоятельного разработчика и игрока на международном оружейном рынке.Во-вторых, амбициозный Эрдоган счел бы проверки турецкого оружия американскими контролерами оскорблением национального суверенитета и себя лично. Вряд ли он пойдет на такое решение, особенно без веских причин. Так, турецкий президент не раз заявлял, что готов купить американскую систему ПВО Patriot, но избавляться от С-400 также не собирается и считает попытки давить на Турцию в этом вопросе нарушением национального суверенитета турецкого государства. И с Эрдоганом в этом плане сложно не согласиться. Турция как суверенная страна имеет полное право выбирать, какое и у кого ей покупать оружие и как его сочетать, как использовать в собственных целях.В-третьих, как мы уже пояснили выше, Турции все меньше и меньше становится интересным сам проект F-35, поскольку современный рынок военной техники и вооружений не сводится к одному лишь американскому оружию. И Эрдоган дает понять, что хочет найти новых поставщиков. В конце концов, чем больше предложение, тем в более выгодной ситуации оказывается покупатель.Сейчас F-35 является одним из самых известных и раскрученных проектов Вашингтона в сфере производства военной техники. Американская сторона усиленно развивает миф о F-35 как самом передовом истребителе в мире, который легко обходит вражеские системы противовоздушной обороны. Возможно, именно поэтому покупка Турцией С-400 и стала важнейшей причиной отказа продавать Анкаре истребители – в США опасаются, что российские зенитные ракетные комплексы способны открыть миру глаза на подлинные характеристики F-35.В частности, F-35 позиционируется как самый быстрый и сверхзвуковой самолет, но многие авиационные специалисты с такой подачей информации об американском истребителе не согласны. Вопросы вызывает представление истребителя как «невидимки», который сам способен поражать любые цели, но при этом вражеские пилоты не будут понимать, кто и откуда по ним стреляет. В компании «Локхид Мартин» рассказывают и то, что самолет якобы способен без проблем проходить через самые мощные системы противовоздушной обороны.При этом F-35 якобы остается незамеченным. Именно эти характеристики привлекают в американском истребителе покупателей из других государств, но если документально удастся установить, что самолет не столь быстр и незаметен, как то утверждают в США, о массовых продажах за рубеж и о колоссальных доходах американского военпрома от F-35 можно будет и не мечтать.Похоже, что Дональд Трамп и его окружение прекрасно знают подлинную цену новейшему истребителю, поэтому так и обеспокоились, стремясь полностью исключить возможность его взаимодействия с зенитными ракетными комплексами С-400. Ведь если будет установлено, что российские ЗРК засекают американский истребитель, то с его репутацией самого крутого в мире истребителя по незаметности будет покончено.И Трамп, и его окружение – не только политики, но и бизнесмены. И они, подсчитав все финансовые плюсы и минусы, с легкостью пошли на то, чтобы отказать Турции в приобретении 100 F-35, а ведь за них «Локхид Мартин» получила бы 10 миллиардов долларов.Но если бы в Турции с помощью С-400 установили бы, что истребитель не так уж и неуязвим, американская военная промышленность лишилась бы куда больших денег, поскольку другие страны покупать F-35 уже бы не стали.Пока же Турция смотрит на Су-35, но и от идеи приобрести F-35 не отказывается. В идеале Анкара с удовольствием обзавелась бы и российскими, и американскими самолетами. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





98 Источник Похожие новости "Нафтогаз" готов к победе. Что греет украинскую душу, если нет газа Праздник НАТО, или Без нас вас просто не будет Гонконг. Главная ошибка Дэн Сяопина Переживёт ли Путина путинизм? Русский вопрос француза Макрона Панибратская помощь. Джонсон будет держаться от Трампа на расстоянии Су-35 или F-35: какой выбор сделает Турция? Новости партнеров