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Су-30СМ в строю: Теперь Белоруссия готова первой ответить на агрессию НАТО - СМИ
13 ноября 2019, 23:09 • 54 • Политика
Минск получил первые Су-30СМ в рамках контракта с Россией. Теперь, как пишут СМИ, Белоруссия готова первой ответить на агрессию НАТО.
Первая пара российских истребителей Су-30СМ прибыла в Минск. В общей сложности белорусские партнёры получат дюжину новых машин, сообщает "Утро.ру" со ссылкой на представителей Минобороны страны.
Истребители "Сухого" окажутся на передовой и, как добавляют журналисты, в случае опасности со стороны НАТО, "первыми ответят" противнику. В министерстве же добавляют - ясно, что Су-30СМ помогут нарастить возможности Белоруссии по прикрытию войск и объектов от вероятных ударов с неба. Кроме того, они будут использоваться для ликвидации целей как на земле, так и в воздухе. Если такие цели будут угрожать безопасности Белоруссии.
Отметим, о поставках Россия и Белоруссия договорились ещё в 2017 году. Однако после сроки передачи машин пересматривались. Кстати, ранее президент Белоруссии дал понять, что Минск запросто отобьет американские танки в Литве. Он не считает, что новые поставки боевых единиц к границам его страны - это угроза.
Досье
В настоящее время истребительный парк ВВС Белоруссии укомплектован МиГ-29БМ глубокой модернизации. Машины получили возможность заправки в воздухе, ракеты "воздух-земля" Х-29Т и Х-25МЛ, а также противокорабельные Х-31 и умные бомбы КАБ-500Кр/Л. Кроме того, на вооружении республики состоят Су-27. Все эти самолёты устарели по сравнению с теми же МиГ-35 или Су-30СМ.
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