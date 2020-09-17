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Су-27 в одиночку вышел навстречу двум воздушным разведчикам НАТО над Чёрным морем
17 сентября 2020, 22:05 • 115 • Политика
Российский истребитель Су-27 в одиночку вышел навстречу двум воздушным разведчикам НАТО над Чёрным морем. Вскоре после этого британский и американский самолёты изменили направление. Пересечения ими границы РФ замечено не было.
Национальный центр управления обороной России сообщил об очередном приближении самолётов-разведчиков НАТО к границе РФ.
Так, в небе над Чёрным морем 17 сентября были зафиксированы Boeing P-8 Poseidon ВМС Соединённых Штатов и RC-135 британских ВВС. Они двигались в направлении российских рубежей.
На перехват непрошеных гостей был поднят в небо русский истребитель Су-27, который состоит в дежурном по ПВО подразделении сил Южного военного округа.
Вскоре после этого британский и американский самолёты изменили направление. Пересечения ими границы России замечено не было.
Су-27 между тем успешно прибыл назад на базу. В сообщении центра также отмечается, что истребитель выполнял операцию по сопровождению в строгом соответствии с международно принятыми нормами использования воздушного пространства.
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