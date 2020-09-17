Су-27 в одиночку вышел навстречу двум воздушным разведчикам НАТО над Чёрным морем

Национальный центр управления обороной России сообщил об очередном приближении самолётов-разведчиков НАТО к границе РФ.

Так, в небе над Чёрным морем 17 сентября были зафиксированы Boeing P-8 Poseidon ВМС Соединённых Штатов и RC-135 британских ВВС. Они двигались в направлении российских рубежей.

На перехват непрошеных гостей был поднят в небо русский истребитель Су-27, который состоит в дежурном по ПВО подразделении сил Южного военного округа.

Вскоре после этого британский и американский самолёты изменили направление. Пересечения ими границы России замечено не было.

Су-27 между тем успешно прибыл назад на базу. В сообщении центра также отмечается, что истребитель выполнял операцию по сопровождению в строгом соответствии с международно принятыми нормами использования воздушного пространства.