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07 марта 2019, 11:24  •  230 • Политика
Российский истребитель Су-27 в небе над Балтикой "указал на место" самолету электронной разведки США RC-135. Видео опубликовало Министерство Обороны.
Минобороны сообщило, что истребитель Су-27 был поднят в воздух в связи с обнаружением самолёта-разведчика Соединенных Штатов.
Над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена воздушная цель, после чего поднятый в небо российский истребитель приблизился на безопасное расстояние к объекту.
Пилот доложил, что это самолет электронной разведки США RC-135.
После сближения RC-135 ретировался, Су-27 успешно осуществил посадку над Балтикой.
#Video A Russian #Su27 fighter of the air defence on-duty forces made a sortie for interception of a #US Air Force's #RC135 reconnaissance aircraft over the neutral waters of the #BalticSea https://t.co/fbo8lz0kW9 @RusEmbUSA @mfa_russia #Interception pic.twitter.com/Wx8lNaXiYp
— Минобороны России (@mod_russia) 7 марта 2019 г.

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