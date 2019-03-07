Минобороны сообщило, что истребитель Су-27 был поднят в воздух в связи с обнаружением самолёта-разведчика Соединенных Штатов.

Над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена воздушная цель, после чего поднятый в небо российский истребитель приблизился на безопасное расстояние к объекту.

Пилот доложил, что это самолет электронной разведки США RC-135.

После сближения RC-135 ретировался, Су-27 успешно осуществил посадку над Балтикой.