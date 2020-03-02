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Су-24 сбит над Идлибом? Турки в восторге, сирийцы закрывают небо – что происходит

02 марта 2020, 13:35  •  219 • В мире
Турецкая сторона сообщает, что в Идлибе был сбит самолёт, принадлежащий сирийской армии. В Сети тем временем распространяется вброс, будто бы турки сбили российский военный борт. На видео, появившемся в соцсети, запечатлено, как загоревшийся БПЛА падает камнем с неба. В Минобороны РФ уже назвали фейком информацию о крушении нашего самолёта. Сирийская же сторона после ЧП сообщила о закрытии воздушного пространства над Идлибом.
В Сети появилось видео крушения самолёта близ Сиракиба в сирийском Идлибе. На записи отчётливо слышны восторженные крики военных. На записи неясно, кто так радуется крушению. Однако, по последовавшей информации, сообщается, будто турки сбили самолёт, принадлежащий САА.
Как уточняют турецкие Anadolu и CNN Turk, в небе над Идлибом был сбит самолёт сирийских правительственных сил.
Тем временем в условиях напряжённой ситуации в сирийской провинции в соцсетях появился вброс, будто турки сбили наш борт. В медиа даже появились данные, будто сбит либо Су-22, либо Су-24 ВКС России.
Скриншот Telegram/Военный Осведомитель
В Минобороны РФ развенчали этот фейк, уточнив, что самолёты ВКС России выполняют задачи в Сирии в обычном режиме, а информация о поражении самолёта Су-24 в воздушном пространстве над Идлибом не соответствует действительности.
В турецких СМИ поспешили уточнить, что данные о крушении самолёта могут быть преждевременными. По информации SANA, в небе над юго-востоком сирийской провинции войска САА сбили турецкий беспилотник.
Отмечается, что сейчас командование сирийской армии полностью перекрыло воздушное пространство над Идлибом. Уточняется, что любые воздушные цели будут считаться вражескими и подлежат уничтожению.

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