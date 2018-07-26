Су-22 ВВС Сирии сбила женщина

Истребитель ВВС Сирии Су-22 был сбит противовоздушной обороной Израиля 24 июля. Как сообщает The Jerusalem Post, батареей зенитных ракетных комплексов Patriot американского производства, сбившей самолет, руководит женщина-офицер.

Капитан ПВО Израиля Ор Намаан командует ЗРК в составе 138-го батальона израильских военно-воздушных сил. Ее подразделение уже сбило запущенный с территории Сирии беспилотный летательный аппарат (БПЛА) за две недели до инцидента с Су-22.

По данным местных СМИ,

израильтяне благодарят героически проявившую себя военнослужащую за защиту от агрессии.

В сирийский «Сухой» были запущены две ракеты-перехватчика «Патриот» после того, как воздушное судно, по данным израильской армии, на два километра проникло на территорию Израиля.

Сначала появились сообщения, что самолет был «перехвачен», однако впоследствии стало известно, что Су-22 упал в районе Голанских высот.

В Израиле не исключили возможности, что «Сухой» упал на территории Сирии, хотя, по утверждению израильской стороны,он был сбит в воздушном пространстве Израиля. Постоянный представитель Израиля в ООН Дэнни Данон заявил, что израильские военные несколько раз пытались связаться с сирийским истребителем, но не получили ответа. По его словам, иностранный военный самолет был уничтожен «для защиты граждан своей страны».

Государственные СМИ Сирии, в свою очередь, сообщили, что военный самолет был сбит в сирийском воздушном пространстве, выполняя оперативный рейд на юге страны. Однако Израиль, чтобы доказать нарушение воздушного пространства еврейского государства, опубликовал четкие изображения с радаров, «недвусмысленно доказывающие» пересечение сирийским военным самолетом израильской государственной границы.

Напомним, что Голанские высоты, где произошел инцидент — спорная территория, фактически подконтрольная Армии обороны Израиля. Западная часть высот была захвачена израильтянами в ходе Шестидневной войны в 1967 году. В 1981 году Тель-Авив в одностороннем порядке провозгласил израильский суверенитет над Голанскими высотами.

Фактической линией разграничения между Сирией и Израилем, которые юридически до сих пор пребывают в состоянии войны, остается нейтральная демилитаризованная полоса, в основном соответствующая демаркационной линии между двумя армиями на 1967 год, так называемой Пурпурной полосе.

Кроме инцидента с Су-22, израильская авиация атаковала в Сирии установку, выпустившую через границу два реактивных снаряда. ЦАХАЛ не уточняет, кто произвел обстрел, который, по их версии, не был преднамеренным и носил характер случайного перелета в ходе боев между правительственными силами и отрядами оппозиции.

«В ответ на две ракеты, выпущенные по израильской территории из Сирии, авиация атаковала установку, откуда был произведен запуск. Окружающий участок местности был обстрелян артиллерией», — отмечают в пресс-службе Армии обороны Израиля.

Очередное военное столкновение между Сирией и Израилем всколыхнуло мировое сообщество. Российские власти выразили протест Израилю после того, как был сбит Су-22 ВВС САР, заявил источник израильской газеты Maariv. Однако на официальном уровне Кремль и МИД РФ не комментировали эту ситуацию.

Полномочный представитель генерального секретаря Организации объединенных наций Стефан Дюжаррик заявил, что ООН следит за ситуацией вокруг сбитого Израилем истребителя ВВС Сирии. По его словам, в настоящее время ООН неизвестны все детали проводимой военной операции.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, потребовал от Сирии соблюдения существующих договоренностей. Об этом сообщается на сайте израильского кабинета министров.

По словам Нетаньяху, сбитый израильскими военными истребитель ВВС Сирии «проник» на территорию Израиля. Он также добавил, что данный инцидент является «грубым нарушением» соглашений о разъединении между Израилем и Сирией от 1974 года. Нетаньяху подчеркнул, что Израиль не потерпит «выплесков» боевых действий из Сирии.