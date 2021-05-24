Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Русских с техникой блокировали в Сомали. Всё решило появление морской пехоты
Русский пилот оригинально проучил американских моряков за дерзкую выходку на гра...
Норкин одной фразой обнулил эффект Манижи
Блогер объединил цитаты Путина и Лаврова. Русские рыдали: "Вы хоть понимает...
Главная / Политика

"Стыдно за Европу": немецкий дипломат прокомментировал санкции против Крыма

24 мая 2021, 17:30  •  126 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Политик заявил, что не понимает стандартов Брюсселя
Глава делегации ФРГ Виктор Триппель высказался о санкционных мерах западных государств, введенных против Крыма. По словам политика, действия Европейского союза вызывают чувство стыда.
Согласно приведенным данным, 22 мая немецкая делегация прибыла в Крым для ознакомительного визита. Поездка представителей ФРГ на полуостров состоялась в рамках проекта "Мирный Крым – своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов", который был запущен по инициативе народных дипломатов.
"Стыдно за Европу. Это двойные непонятные стандарты", – приводит РИА "Новости" заявление Триппеля, сделанное в беседе с журналистами.
Представитель ФРГ также заявил, что жители Крыма лишены возможности приехать в страны Европы из-за санкционной политики властей – крымчанам отказывают в визах. Триппель отметил, что народные дипломаты приглашают детские спортивные команды к себе, однако все остается на уровне слов из-за невозможности приехать.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Кремль разочарован председательством Германии в Комитете министров Совета Европы, которое длилось полгода, из-за позиции ФРГ по Крыму. За это время Брюссель организовал атаку против России, одобрив проект по правам человека в республике. Инициатором идеи выступила Украина.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, комментируя заявление Киева о встрече главы РФ с Владимиром Зеленским с необходимостью обсуждения тем Крыма и Донбасса, что диалог об отчуждении территории государства уголовно наказуем в соответствии с Конституцией РФ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



126
Источник
Похожие новости
24 мая 2021, 00:05
Двоюродный брат Немцова бьёт в набат: "Кажется, начинаю понимать..."
24 мая 2021, 04:40
"Батька исполнил красиво": Маргарита Симоньян - о спецоперации Лукашенко
24 мая 2021, 06:30
На Украине "поджали хвост" после решения Вашингтона: "Тревожно" и "неуважительно"
24 мая 2021, 08:20
"Кто отвечать будет?!": Жириновский заявил о позоре на Евровидении
24 мая 2021, 10:10
Решение Лукашенко посадить самолет может стать фатальным для "Северного потока-2"
24 мая 2021, 04:40
Евровидение: Худший результат России, украинские истории и скандал с наркотиками
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 мая 2021, 09:00
Блинкен сбросил маску при виде Лаврова
23 мая 2021, 20:25
Русский пилот наказал американцев, показавших ему средний палец с палубы корабля - Sohu
19 мая 2021, 11:55
Business Insider показал, во что Москва "превратила" Крым: На первый взгляд неприступен, но...
18 мая 2021, 03:50
«Украина, иди в жопу»: украинка и её дети выбросили паспорта
18 мая 2021, 11:10
Русская девушка лишила журналистов США дара речи двумя фразами: "Не кажется ли вам, джентльмены"
24 мая 2021, 04:40
"Батька исполнил красиво": Маргарита Симоньян - о спецоперации Лукашенко
18 мая 2021, 23:05
Угроза "бойкота" России приведёт к одному: Украинцев придётся отключать
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.