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Стыдно признаться? США могут отказаться от "Defender Europe 2020" и сбежать домой - СМИ
16 марта 2020, 17:35 • 93 • Политика
СМИ заподозрили США в намерении отказаться от участия в учениях "Defender Europe 2020". Журналисты предполагают, что американцам стыдно признаться в том, что они уже готовы сбежать домой.
Американское командование может отказаться от участия в учениях "Defender Europe 2020" и готово вернуться обратно. К таким выводам пришли авторы статьи на портале News Front, отмечая, что американское судно PATRIOT изменило курс следования и, "вероятней всего, возвращается обратно в США". Уточняется, что онлайн данные о перемещении американского судна скрыты уже три дня - с 13 марта.
Авторы предполагают, что, вероятно, американским командирам стыдно признаться в намерении отказаться или же они затаились в ожидании публичного заявления руководства об отказе от участия в учениях.
Также отмечается, что по сей день разгрузка судов BENAVIDEZ и RESOLVE даже не начиналась, а они стоят набитые американской техникой в нидерландском порту Флиссинген.
"Вероятней всего, транспортёры заправят топливом и отправят обратно", - отметили авторы статьи.
Однако в статье также указано, что не стоит исключать разгрузки судов в других портах Европы, если американское командование продолжит участие в учении ограниченным составом (несмотря на угрозу распространения среди американских военных коронавируса).
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