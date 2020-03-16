Стыдно признаться? США могут отказаться от "Defender Europe 2020" и сбежать домой - СМИ

Американское командование может отказаться от участия в учениях "Defender Europe 2020" и готово вернуться обратно. К таким выводам пришли авторы статьи на портале News Front, отмечая, что американское судно PATRIOT изменило курс следования и, "вероятней всего, возвращается обратно в США". Уточняется, что онлайн данные о перемещении американского судна скрыты уже три дня - с 13 марта.

Авторы предполагают, что, вероятно, американским командирам стыдно признаться в намерении отказаться или же они затаились в ожидании публичного заявления руководства об отказе от участия в учениях.

Также отмечается, что по сей день разгрузка судов BENAVIDEZ и RESOLVE даже не начиналась, а они стоят набитые американской техникой в нидерландском порту Флиссинген.

"Вероятней всего, транспортёры заправят топливом и отправят обратно", - отметили авторы статьи.

Однако в статье также указано, что не стоит исключать разгрузки судов в других портах Европы, если американское командование продолжит участие в учении ограниченным составом (несмотря на угрозу распространения среди американских военных коронавируса).