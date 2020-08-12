"Стыдно носить": народный артист СССР отказался от награды Лукашенко

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Владимир Теодорович Спиваков (@vladimirspivakov_official) 12 Авг 2020 в 5:52 PDT

"Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим правлением", – написал в своем "Инстаграме" Спиваков.

Дирижер добавил, что "плачущие утешатся".

Ранее стало известно, что неизвестные ворвались в галерею социальной терпимости "Голубые ели", открытую в Москве экс-главой Архангельска Александром Донским, и разгромили помещение. Инцидент произошел после того, как владелец записал видеозапись с молебеном о победе Лукашенко.