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"Стыдно носить": народный артист СССР отказался от награды Лукашенко

12 августа 2020, 17:55  •  83 • Политика
Владимир Спиваков. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Маэстро написал, что его "сердце бьется в унисон" с белорусами
Народный артист Советского союза, российский дирижер Владимир Спиваков опубликовал обращение, адресованное президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Артист заявил, что возвращает главе республики Орден Франциска Скорины, которым был награжден в 2014 году, по политическим причинам.
По словам Спивакова, в стране царит "мракобесие", направленное против протестующих граждан. За свою профессиональную карьеру он многократно выступал в Белоруссии, однако ситуация после выборов заставила сердце "биться в унисон" с народом, который желает соблюдения прав и свобод. По этой причине маэстро отказывается от награды, полученной от Лукашенко.
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Публикация от Владимир Теодорович Спиваков (@vladimirspivakov_official)
"Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим правлением", – написал в своем "Инстаграме" Спиваков.
Дирижер добавил, что "плачущие утешатся".
Ранее стало известно, что неизвестные ворвались в галерею социальной терпимости "Голубые ели", открытую в Москве экс-главой Архангельска Александром Донским, и разгромили помещение. Инцидент произошел после того, как владелец записал видеозапись с молебеном о победе Лукашенко.

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