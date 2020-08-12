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"Стыдно носить": народный артист СССР отказался от награды Лукашенко
12 августа 2020, 17:55 • 83 • Политика
Маэстро написал, что его "сердце бьется в унисон" с белорусами
Народный артист Советского союза, российский дирижер Владимир Спиваков опубликовал обращение, адресованное президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Артист заявил, что возвращает главе республики Орден Франциска Скорины, которым был награжден в 2014 году, по политическим причинам.
По словам Спивакова, в стране царит "мракобесие", направленное против протестующих граждан. За свою профессиональную карьеру он многократно выступал в Белоруссии, однако ситуация после выборов заставила сердце "биться в унисон" с народом, который желает соблюдения прав и свобод. По этой причине маэстро отказывается от награды, полученной от Лукашенко.
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