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«Стыдно будет Зеленскому и всей Украине»: В Крыму ответили на заявления Киева

11 июня 2020, 12:25  •  369 • В России

Президент Украины и народ этой страны вскоре сами испытают чувство стыда за ту политику, которую проводят по отношению к Крыму и России на протяжении последних шести лет. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Владислав Ганжара.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне могут почувствовать стыд за то, что Крым стал частью РФ в 2014 году. Он также спрогнозировал, что россияне и украинцы не смогут по-дружески общаться, если Крым не вернется в состав Украины.

- Мне видится, что стыдно будет не русскому народу, а Зеленскому и украинскому народу за ту политику, которую проводило украинское государство на протяжении последних шести лет. Мы пережили со стороны Украины столько блокад, столько попыток организовать здесь террористические акты. А еще терпим постоянные спекуляции и оскорбления со стороны украинских политиков, - отмечает Гнажара.

По его словам, нормализация отношений между Россией и Украиной может произойти только тогда, когда на Украине признают российский Крым.

- Ждать, что чувство стыда наступит у украинских деятелей, не приходится, но то, что это может произойти в силу вынужденных обстоятельств, видится мне вполне оправданным, - заключил политолог.

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